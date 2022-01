Jung Hae In và Jisoo (BlackPink) được mong ‘phim giả tình thật’

Trải qua 9 tập phim Snowdrop, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Lim Soo Ho (Jung Hae In) và Eun Yeong Ro (Kim Jisoo) dần bước vào giai đoạn căng thẳng, khiến người xem thấp thỏm. Ngoài đời, Jung Hae In và Kim Jisoo đã có nhiều động thái “xoa dịu” khán giả bằng hàng loạt tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Mới đây, Jisoo đăng ảnh bản thân đứng dưới tán cây hoa anh đào rực rỡ và khoe vẻ đẹp không góc chết. Đặc biệt, thành viên BlackPink bất ngờ đính kèm tài khoản Jung Hae In và cho biết chính tài tử 34 tuổi là “phó nháy” của mình. Tương tự, Jung Hae In cập nhật bài viết tại địa điểm giống hệt Jisoo và cũng bật mí cô bạn diễn xinh đẹp đã giúp anh chụp ảnh này.

Động thái vừa qua của Jung Hae In và Jisoo trên mạng xã hội ngay lập tức khiến fan phấn khích. Khán giả cũng dễ dàng nhận ra nơi cả hai chụp ảnh cho nhau từng xuất hiện trong các tập đầu phim Snowdrop. Trước đó, nữ ca sĩ, diễn viên đã không ít lần giúp đàn anh ghi lại những khoảnh khắc khó quên trên phim trường Snowdrop. Bằng chứng là trang cá nhân của Jung Hae In thời gian gần đây tràn ngập hình ảnh do Jisoo chụp.

Vào dịp sinh nhật của Jisoo ngày 3.1 năm nay, Jung Hae In chia sẻ ảnh chụp chiếc máy bay giấy do nhân vật Eun Yeong Ro của Jisoo gấp. Anh cũng từng thổ lộ đã mang chiếc máy bay này về nhà sau khi phim đóng máy. Về phía Jisoo, Jung Hae In cũng là nam nghệ sĩ hiếm hoi được cô đề cập, gắn tag trên Instagram.





Nhiều fan cũng phát hiện Jung Hae In và Jisoo dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, ánh mắt ấm áp trong các video hậu trường lúc quay phim Snowdrop hay khi chụp ảnh họa báo, poster.

Nam diễn viên thường cười tỉm tỉm, biểu hiện vui vẻ mỗi khi diễn chung với Jisoo. Giọng ca sinh năm 1995 đôi khi cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng bên cạnh Jung Hae In.

Nhiều dân mạng hào hứng ghép đôi Jung Hae In và Jisoo: “Tôi ủng hộ cả hai yêu thật ngoài đời”, “Họ trông thật hoàn hảo khi đứng cạnh nhau”, “Tôi không quá cuồng phim hay Jung Hae In và Jisoo, nhưng phải công nhận cả hai thật sự rất dễ thương và đẹp đôi”, “Em thích cả bộ phim và yêu luôn cặp đôi này”...

Từ khóa Haesoo (tên ghép của Jung Hae In và Jisoo) cũng được trending rầm rộ trên Twitter. Một số dân mạng còn so sánh độ tình tứ giữa Jung Hae In và Jisoo với Hyun Bin và Son Ye Jin. Đồng thời, nhiều fan hi vọng Jung Hae In và Jisoo sẽ “phim giả tình thật”, có cái kết đẹp như cặp sao Hạ cánh nơi anh.