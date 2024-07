Song Joong Ki và vợ ngoại quốc sắp đón con thứ hai

Song Joong Ki sắp trở thành ông bố 2 con NEWS1

Theo News 1 hôm 8.7, gia đình Song Joong Ki - Katy Louise Saunders chuẩn bị đón thêm thành viên nhí sau khi quý tử đầu lòng vừa tròn 1 tuổi. Thời gian qua, cặp đôi dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ, tập trung vào giáo dục tiền sản. Họ cũng thông báo tin vui đến gia đình, bạn bè thân thiết và nhận được những lời chúc phúc.

Sau khi thông tin này được đưa ra, công ty quản lý của Song Joong Ki là High Zium Studio cũng xác nhận: "Song Joong Ki sẽ sớm trở thành ông bố hai con. Ngày dự sinh là một phần trong cuộc sống riêng tư của anh ấy nên chúng tôi rất khó để đưa ra bình luận".

Vợ chồng Song Joong Ki - Katy Louise Saunders xuất hiện tại một trận đấu bóng chày ở Hàn Quốc vào tháng 3.2024 OSEN

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders gặp nhau qua một người quen vào năm 2021 rồi nhanh chóng trở thành một đôi. Sau thời gian lặng lẽ bên nhau, tháng 1.2023, tài tử 8X thông báo kết hôn với người đẹp Anh gốc Colombia. Họ đón con trai đầu lòng tại Rome (Ý) vào tháng 6 cùng năm. Khác với cuộc hôn nhân trước, sao phim Hậu duệ mặt trời giữ cuộc sống riêng tư tránh xa sự chú ý của truyền thông, anh hiếm khi xuất hiện cùng bạn đời và không công khai hình ảnh của con trai.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ mình luôn muốn có con và được làm cha là một niềm hạnh phúc. "Ngay cả khi cho con ăn, tôi vẫn tự hỏi: 'Mình đang thực sự là bố ư?'. Tôi cảm nhận được những cảm xúc mới và tự nhủ: 'Mình nên sống tốt' hay 'Mình nên trở thành một người tốt'. Tôi cũng có suy nghĩ rằng bản thân nên làm việc chăm chỉ hơn", ông bố nổi tiếng bộc bạch trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái. Anh cũng cho biết vì sống trong gia đình đa văn hóa, hai vợ chồng đôi lúc gặp rào cản về ngôn ngữ, văn hóa song họ xem đó là một điều thú vị và cố gắng cân bằng mọi thứ bằng cách cùng nhau trao đổi, bàn bạc.

Gia đình nhỏ của Song Joong Ki CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, Song Joong Ki tiết lộ Katy Louise Saunders hỗ trợ anh trong cuộc sống riêng cũng như công việc. Nhờ có mối quan hệ ở Anh và Hollywood, Saunders đã giới thiệu, sắp xếp các buổi thử vai cho ngôi sao họ Song nhưng những lần thử vai này đều thất bại. Tài tử 39 tuổi cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ trước những thông tin không chính xác liên quan đến bạn đời. Tuy nhiên, bên cạnh việc được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc, anh cũng bị phản ứng khi từng chia sẻ việc kết hôn, có con ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Ngoài dành thời gian cho gia đình, Song Joong Ki tiếp tục làm việc chăm chỉ với tư cách diễn viên. Tháng 3.2024, bộ phim My Name Is Loh Kiwan do anh đóng chính được phát hành nhưng không thành công như mong đợi. Anh cũng gây chú ý khi đóng vai khách mời trong "bom tấn" truyền hình Nữ hoàng nước mắt. Bên cạnh đó, bộ phim Bogota mà tài tử đã quay xong từ năm 2021 chuẩn bị phát hành. Tháng 6 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ ngôi sao 8X đã hoàn thành việc quay ghi hình cho vai cameo của Romantics Anonymous tại Nhật Bản, loạt phim dự kiến ra mắt vào năm 2025.