Song Joong Ki - Song Hye Kyo sau 5 năm ly hôn

Sau cuộc ly hôn gây xôn xao dư luận, Song Joong Ki cũng lao đầu vào những dự án mới. Tài tử sinh năm 1985 nhận được nhiều phản hồi tích cực với loạt phim truyền hình ăn khách: Biên niên sử Arthdal (2019), Vincenzo (2021) và Cậu út nhà tài phiệt (2022) bên cạnh phim điện ảnh: Space Sweepers (2021), Hopeless (2023). Tháng 3.2024, nam diễn viên trở lại với My Name Is Loh Kiwan (ảnh) nhưng nhận về nhiều phản ứng trái chiều, không gặt hái được thành công như mong đợi