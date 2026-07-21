Sóng lớn đánh chìm sà lan trên đường ra đảo Hòn Khoai, 4 thuyền viên được cứu

Trưa 21.7, đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp ngư dân cứu kịp thời 4 thuyền viên trên sà lan HY 0725 gặp nạn khi đang vận chuyển vật liệu xây dựng ra đảo Hòn Khoai.

Khoảng 0 giờ 45 cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau nhận tin báo sà lan HY 0725 do ông Võ Phụng (47 tuổi, ở xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên, gặp sự cố trên hành trình vận chuyển vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai phục vụ thi công công trình trên đảo.

4 thuyền viên trên sà lan HY 0725 gặp nạn được cứu kịp thời ẢNH: CTV

Khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, Cà Mau) khoảng 30 hải lý (khoảng 55,6 km - PV) về phía đông thì sà lan bất ngờ gặp sóng to, gió lớn và bị đánh chìm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Đồn biên phòng Gành Hào cử 4 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời trưng dụng tàu cá KG 90192 TS cùng 6 thuyền viên nhanh chóng đến hiện trường. Các đồn biên phòng trên tuyến cũng phát thông báo qua hệ thống thông tin liên lạc, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện trường sà lan chìm trên biển ẢNH: CTV

Đến hơn 5 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn biên phòng Gành Hào phối hợp tàu cá BL 93447 TS tiếp cận hiện trường, cứu vớt an toàn cả 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển.

Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định. Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, do khu vực xảy ra tai nạn vẫn có sóng lớn, gió mạnh nên việc cứu hộ sà lan bị chìm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp các phương tiện hoạt động gần hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.