Hòn Khoai thành cực tăng trưởng chiến lược Cà Mau

Chiều 25.2, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết không chỉ điều chỉnh cấu trúc phát triển, mà còn tái định vị các không gian động lực, trong đó nổi bật là cụm đảo Hòn Khoai.

Hòn Khoai được định vị là cửa ngõ cảng biển và tuyến phòng thủ chủ lực cực Nam Tổ quốc ẢNH: G.B

Theo quy hoạch mới, tỉnh xác định 2 trung tâm phát triển. Đô thị Cà Mau giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh. Đô thị Bạc Liêu là trung tâm văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, khoa học, thương mại, du lịch và nghỉ dưỡng của tiểu vùng đông bắc.

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình "1 trục động lực - 2 trung tâm - 3 cực tăng trưởng - 4 vùng - 5 hành lang", hướng đến phát huy tối đa lợi thế, đồng thời bảo đảm cân bằng giữa các khu vực.

Cụm đảo Hòn Khoai được định hướng kết nối với Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc, hình thành trục phát triển biển đảo của tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Ba cực tăng trưởng mới được xác định gồm khu kinh tế Năm Căn, cụm đảo Hòn Khoai và đô thị Phước Long. Trong đó, cụm đảo Hòn Khoai là điểm nhấn đặc biệt khi được xác định là cửa ngõ cảng biển, gắn với cảng tổng hợp lưỡng dụng, trung tâm logistics, năng lượng tái tạo, du lịch biển đảo và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Khu vực này sẽ kết nối với các đảo Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và chuỗi khu công nghiệp, dịch vụ của tỉnh; đồng thời gắn với đô thị Đất Mũi phát triển thương mại, du lịch. Cụm đảo Hòn Khoai cũng được xác định là trung tâm hậu cần, dịch vụ logistics của vùng ĐBSCL và là tuyến phòng thủ chủ lực ở cực Nam Tổ quốc.

Tuyến vượt biển Đất Mũi - Hòn Khoai ẢNH: G.B

Quy hoạch nhấn mạnh vai trò trọng điểm chiến lược quốc gia của Hòn Khoai: vừa là điểm tựa tiền tiêu bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam, vừa là cực tăng trưởng kinh tế biển mới. Việc phát triển phải gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, không đánh đổi chủ quyền, môi trường để lấy tăng trưởng ngắn hạn; hướng tới mô hình xanh, thông minh, bền vững, bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Về cơ chế triển khai, tỉnh xác định đầu tư công sẽ làm nền tảng, kết hợp hình thức đối tác công tư và vốn doanh nghiệp, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù cho các dự án trọng điểm.

Giai đoạn đến năm 2030, tỉnh Cà Mau ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, gồm cảng tổng hợp nước sâu, trung tâm logistics, dịch vụ hàng hải và hậu cần nghề cá; đồng thời tăng cường năng lực kiểm soát biển, bảo đảm an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn.

Tầm nhìn đến năm 2050, cụm đảo Hòn Khoai được định hướng phát triển "mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh", trở thành "đảo di sản, đảo thông minh, đảo xanh", biểu tượng chủ quyền và phát triển bền vững của Việt Nam trên vùng biển Tây Nam.