Song Mino (WINNER) đối mặt án tù 3 năm vì 102 ngày vắng mặt khi nhập ngũ

Theo thông tin do tờ JoongAng Ilbo đăng tải ngày 12.2, Viện Công tố Quận Tây Seoul (Hàn Quốc) đã chính thức truy tố Song Mino với cáo buộc vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự. Trong bản cáo trạng, cơ quan công tố nêu rõ Song Mino, trong thời gian làm nhân viên phục vụ công ích tại Tổng công ty Quản lý Cơ sở vật chất Mapo và một cơ sở phúc lợi cộng đồng địa phương, đã tự ý rời bỏ vị trí công tác, vắng mặt không phép trong 102 ngày mà không có lý do chính đáng.

Song Mino bị cáo buộc vắng mặt nhiều ngày và thông đồng với người giám sát

Tại Hàn Quốc, nhân viên phục vụ công ích không phải làm việc vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Trong suốt thời gian phục vụ tiêu chuẩn kéo dài 1 năm 9 tháng, họ phải làm việc khoảng 430 ngày. Nếu các cáo buộc của công tố được xác nhận, Song Mino đã vắng mặt gần một phần tư tổng số ngày làm việc theo quy định.

Song Mino bị truy tố vì vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc khi vắng mặt 102 ngày trong thời gian phục vụ công ích Ảnh: Instagram reallilimino

Điều 89-2 của luật Nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc quy định, bất kỳ ai rời bỏ nhiệm vụ từ 8 ngày trở lên mà không có lý do hợp lệ đều có thể đối mặt mức án lên đến 3 năm tù giam.

Song Mino bắt đầu thời gian phục vụ công ích từ ngày 24.3.2023 và kết thúc vào ngày 23.12.2024. Công tố viên cho biết số ngày vắng mặt của nam ca sĩ có xu hướng gia tăng khi thời điểm xuất ngũ đến gần. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5.2023, Song Mino chỉ bị ghi nhận vắng mặt 1 ngày. Tuy nhiên, con số này được cho là tăng lên 14 ngày riêng trong tháng 11.2024, tức một tháng trước khi hoàn thành nghĩa vụ.

Đáng chú ý, vào tháng 7.2024 - thời điểm mùa mưa tại Hàn Quốc, Song Mino bị cáo buộc chỉ đi làm 4 ngày trong tổng số 23 ngày làm việc bắt buộc, đồng nghĩa với việc vắng mặt tới 19 ngày trong tháng này.

Cơ quan công tố nhận định Song Mino không hành động một mình. Một người giám sát, được xác định danh tính là ông A, phụ trách quản lý chấm công và hồ sơ làm việc của nhân viên phục vụ công ích, cũng đã bị truy tố.

Theo cáo trạng, mỗi khi Song Mino thông báo không thể đến nơi làm việc với lý do ngủ quên hoặc mệt mỏi, người giám sát này đều chấp thuận. Công tố viên còn cho rằng ông A đã làm giả hồ sơ chấm công, ghi nhận Song Mino đi làm bình thường. Phần ngày nghỉ phép năm và nghỉ ốm còn lại bị xử lý một cách tùy tiện nhằm che giấu số ngày vắng mặt thực tế.

Một tình tiết cụ thể được nêu trong cáo trạng xảy ra vào ngày 29.5.2023. Công tố viên cho biết người giám sát đã nhắn tin cho Song Mino với nội dung: "Ngày mai tôi có lịch đào tạo nên sẽ không đến. Hẹn gặp lại vào ngày 31.5", qua đó gián tiếp thông báo trước về việc ông này không có mặt tại nơi làm việc. Song Mino bị cáo buộc đã không đi làm vào ngày 30.5, song sau đó vẫn được ghi nhận là có mặt.

Đáng chú ý, ngày 29.5 cũng là thời điểm các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Song Mino tham dự đám cưới của em gái tại San Francisco, Mỹ.

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, Song Mino bị bắt gặp rời Hàn Quốc để sang Mỹ dự đám cưới em gái Ảnh: Kbizoom

Vụ việc được chuyển sang cơ quan công tố vào tháng 5.2025. Đến ngày 30.12.2025, Phòng Hình sự số 1 thuộc Viện Công tố Quận Tây Seoul (Hàn Quốc) thông báo đã thu thập được các chứng cứ khách quan thông qua giám định dữ liệu điện thoại di động và phân tích thông tin định vị GPS.

Từ quá trình điều tra bổ sung, công tố viên cho biết đã phát hiện thêm nhiều trường hợp vắng mặt không được phép, vượt quá số liệu ban đầu do phía cảnh sát chuyển giao.

Hiện tại, cả Song Mino và người giám sát nói trên đều đã bị chính thức truy tố với cáo buộc vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc.

Trong giai đoạn điều tra của cảnh sát, Song Mino được cho là đã thừa nhận phần lớn các cáo buộc liên quan đến việc vắng mặt. Tuy nhiên, trước đó, Công ty quản lý YG Entertainment từng bác bỏ cáo buộc lơ là nghĩa vụ, khẳng định: "Việc Song Mino sử dụng ngày nghỉ ốm là sự tiếp nối quá trình điều trị y tế từ trước khi nhập ngũ, còn tất cả các ngày nghỉ khác đều được sử dụng đúng quy định".

Phiên tòa sơ thẩm ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 24.3, song đã bị hoãn sau khi phía Song Mino nộp đơn xin lùi lịch xét xử vào ngày 5.2. Tòa án Quận Tây Seoul (Hàn Quốc) hiện ấn định phiên xét xử đầu tiên vào ngày 21.4 tới.