Sóng nhiệt nguy hiểm đe dọa các thành phố bờ Đông Mỹ

Nắng nóng ở Boston (Massachusetts) hôm 24.6 ảnh: ap

Đài ABC News hôm nay 25.6 đưa tin đây là đợt sóng nhiệt lớn đầu tiên của mùa hè năm nay ở Mỹ, với những cảnh báo nắng nóng cực đoan và khuyến cáo về thời tiết nóng bức áp dụng cho hơn 150 triệu người Mỹ từ bang Texas đến bang Maine, bao gồm toàn bộ hành lang của đường cao tốc Interstate 95.

Nhiều thành phố ở vùng đông bắc Mỹ hôm 24.6 trải qua ngày nóng nhất lịch sử trong tháng 6, bao gồm Boston (bang Massachusetts), Providence (bang Rhode Island) và Newark (bang New Jersey).

Tại Boston, nhiệt độ hôm 24.6 đạt 38,9 độ C, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong tháng 6 là 37,8 độ C được thiết lập vào các năm 2021, 1952 và 1925. Lần gần nhất nhiệt độ tại Boston đạt ít nhất 37,8 độ C là vào tháng 7.2022.

Tại Providence, nhiệt độ đạt 37,8 độ C, vượt qua kỷ lục tháng 6 trước đó là 36,7 độ C được ghi nhận lần cuối vào năm 1945.

Cùng ngày, Newark đã tái hiện kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 khi nhiệt độ ngoài trời đạt tới 39,4 độ C.

Ở thành phố New York (bang New York), nhiệt độ đạt 37,2 độ C, dù không phá kỷ lục nóng nhất tháng 6 nhưng là mức cao nhất ghi nhận tại thành phố kể từ tháng 7.2012.

Philadelphia (bang Pennsylvania) cũng ghi nhận mức nhiệt độ 37,8 độ C, đánh dấu lần đầu tiên đạt đến ngưỡng này kể từ năm 2012.

Cảnh báo nhiệt độ nóng cực đoan tiếp tục có hiệu lực trên khắp vùng đông bắc Mỹ, bao gồm Boston, New York, Philadelphia, Baltimore (bang Maryland) và Washington D.C, khi nhiệt độ tiếp tục trên 37,8 độ C.

Công ty đường sắt quốc gia Amtrak thông báo một số chuyến tàu ở vùng đông bắc có thể bị hoãn do các hạn chế tốc độ liên quan đến nắng nóng. Những hạn chế này được áp dụng khi nhiệt độ vượt quá 35 độ C và nhiệt độ đường ray lên đến 53,3 độ C.