Sống ở TP.HCM: Người hạnh phúc vẽ nên sắc hồng cho bệnh nhân ung thư

Salon tóc do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam khởi xướng từ năm 2015, được xây dựng trên nhu cầu có thực, giúp người bệnh thêm tự tin và can đảm chiến đấu với ung thư. Thư viện tóc là chương trình tóc giả thực hiện từ nguồn tóc thật do cộng đồng đóng góp, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo, mất đi mái tóc do hóa trị.

Suốt 10 năm qua, BCNV đã thực hiện 12 thư viện tóc giả, 28 hair salon trên khắp cả nước, hỗ trợ miễn phí tóc giả làm từ tóc thật do cộng đồng hiến tặng, dành cho tất cả các bệnh nhân ung thư cũng như các bệnh nhân bị bệnh khác (nam, nữ, nhi đồng) bị mất tóc do tác dụng phụ của việc điều trị hóa chất.