'Sonic the Hedgehog 3' xưng vương phòng vé cuối năm

Tác phẩm Sonic the Hedgehog 3 của đạo diễn Jeff Fowler hiện có doanh thu trên 112,1 triệu USD tại Bắc Mỹ (vượt mốc 100 triệu USD), trên 159,5 triệu USD toàn cầu. Phim hiện đang đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ tính theo ngày (với 12,6 triệu USD trong ngày 27.12 theo giờ địa phương) và theo tuần (với 60,1 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần từ 20 - 22.12; số liệu tuần này chưa công bố).

Rõ ràng là, dịp lễ Giáng sinh vừa qua đã trở thành 1 trong những yếu tố quyết định kẻ thắng người thua nếu tính riêng tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim ra rạp cùng thời điểm với Sonic the Hedgehog 3 là tác phẩm âm nhạc - chính kịch Mufasa: The Lion King của nhà làm phim Barry Jenkins thu 12 triệu USD trong ngày 27.12, xếp thứ 2 sau Sonic the Hedgehog 3. Tuần vừa qua, phim thu cũng chỉ 35,4 triệu USD, tuy xếp thứ 2 trong danh sách phim ăn khách dịp cuối tuần tại Bắc Mỹ nhưng nếu so với 60,1 triệu USD của phim Sonic the Hedgehog 3 còn cách khá xa.

Phim Sonic the Hedgehog 3 được lòng giới phê bình với mức chấm 88% trên Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "cà chua tươi" với nhiều lời khen ẢNH: PARAMOUNT PICTURES

Một bất lợi khác nữa cho tác phẩm này đó là doanh thu của phim tại Bắc Mỹ cũng chỉ đạt trên 88 triệu USD, chưa cán mốc 100 triệu USD. Và những điều này trở thành thách thức cho các nhà sản xuất của tác phẩm tiền truyện Vua sư tử. Một phần vì kinh phí của phim lên đến 200 triệu USD mà tổng doanh thu toàn cầu tính đến hiện tại cũng chỉ mới vượt mốc 200 triệu USD (cụ thể là 221,7 triệu USD). Giới quan sát phòng vé nhìn nhận, Mufasa: The Lion King cần làm tốt hơn nữa ở những ngày cuối cùng của tháng 12 và dịp đầu năm mới 2025, cộng với đó là sức hút từ thị trường bên ngoài Bắc Mỹ để có thể sinh lời.

Với kinh phí sản xuất 112 triệu USD, Sonic the Hedgehog 3, phần thứ 3 trong thương hiệu chuyển thể của Sega, hiện không có đối thủ tại phòng vé và vẫn "hot" sau 2 phần phim đầu. Những gì đạt được tại phòng vé cho thấy Sonic the Hedgehog 3 đã có một khởi đầu rất thuận lợi, và phần 4 hiện đang được thực hiện.

Trong phần phim mới nhất này, các nhà làm phim tiếp tục khai thác hành trình giải cứu nhân loại của Sonic và 2 người bạn Tails, Knuckles, chống lại phản diện mới là Shadow the Hedgehog, nhà khoa học Ivo và đồng minh Gerald Robotnik. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên quen thuộc từ các phần trước là Jim Carrey, James Marsden, còn dàn diễn viên lồng tiếng gồm Ben Schwartz, Keanu Reeves, Colleen O'Shaughnessey và Idris Elba.