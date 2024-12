‘Mufasa: The Lion King’: Hãy nhớ mình là ai

Mở đầu Mufasa: The Lion King, "hoàng tử" châu Phi đáng yêu nhưng hư hỏng Simba đi lang thang khắp vùng đất của cha mình là Mufasa, trêu chọc thần dân tương lai của mình bằng bài hát I Just Can't Wait to Be King.

Đây là một ca khúc nhằm thổ lộ với khán giả những gì ẩn sâu trong trái tim nhân vật tại thời điểm đó trước khi bi kịch, sự lưu đày, tình yêu và trách nhiệm định hình chú sư tử con vô tư lự này thành một người kế vị xứng đáng.

Mufasa: The Lion King của Disney đóng vai trò là phần tiền truyện của The Lion King ẢNH: GALAXY

Bộ phim Mufasa: The Lion King của Disney đóng vai trò là phần tiền truyện cho một trong những loạt phim được yêu thích nhất của hãng. Phim kể về vị vua tương lai Mufasa (Aaron Pierre lồng tiếng) lạc mất cha mẹ mình trong một trận lụt thảm khốc, cuốn trôi chàng sư tử con đến vùng đất xa lạ. Ở đó, anh ta không được coi là hoàng gia, mà là một "kẻ ngoài cuộc" mang đầy đe dọa.

Nhưng Vua Obasi (Lennie James) và con trai Taka (Kelvin Harrison Jr.) không cần phải lo lắng, vì người mới đến không có tham vọng như vậy...

Được trình bày cách điệu hơn, không hề "hoạt hình" so với bản làm lại The Lion King năm 2019 (đạo diễn Jon Favreau), Mufasa: The Lion King của Barry Jenkins giúp khán giả hiểu sâu và trân trọng hơn hình tượng người cha cao quý đã từng hét lên: "Hãy nhớ mình là ai".

Trước khi lạc mất cha mẹ, Mufasa biết về một thiên đường tên là Malele, nơi sẽ trở thành điểm đến của một cuộc hành trình xuyên lục địa để tìm một ngôi nhà mới. Nhưng trước tiên, anh phải giành được sự ủng hộ của một nhóm nhân vật, cả quen thuộc và mới mẻ, bắt đầu với một chú sư tử con cùng tuổi tên là Taka (Kelvin Harrison Jr.), người sẽ kế vị ngôi vua ở vùng đất mà anh trôi dạt vào bờ.

Taka và Mufasa trong phim Mufasa: The Lion King ẢNH: GALAXY

Vài phút sau khi gặp nhau, Taka cứu mạng Mufasa và nhận được lời cam kết trung thành từ người xa lạ. Trong khi đó, cha của Taka, Obasi, nhìn Mufasa với vẻ nghi ngờ, ra lệnh cho anh phải sống giữa những con sư tử cái. Về sau chính Mufasa mới trả được mối thù cho Taka khi Obasi bị Kiros - thủ lĩnh đáng gờm của một đàn sư tử trắng - đoạt mạng.

Mufasa: The Lion King (tựa Việt Mufasa: Vua Sư tử) lý giải phần nào nguyên do người chú Scar (Taka khi lớn) trở nên tàn độc. Phim ra rạp Việt từ ngày 18.12.