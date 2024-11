'Sonic the Hedgehog 3' đối đầu 'Mufasa: The Lion King' tại phòng vé cuối năm

National Research Group, công ty nghiên cứu thị trường và giải trí ở Mỹ, vừa tung ra các số liệu dự đoán về doanh thu của 2 phim Mufasa: The Lion King (đạo diễn: Barry Jenkins) và Sonic the Hedgehog 3 (đạo diễn: Jeff Fowler) dựa vào sức hút của các phần phim tiền nhiệm.

Phim Sonic the Hedgehog 3 giới thiệu nhân vật mới là Shadow do tài tử Keanu Reeves lồng tiếng ẢNH: PARAMOUNT

Phim Sonic the Hedgehog 3, do Paramount phát hành, dự kiến ra rạp ngày 20.12.2024. Phim được dự đoán sẽ thu 55 triệu USD trong khoảng thời gian 3 ngày cuối tuần là từ 20 - 22.12 tại phòng vé Bắc Mỹ. Đây là dự án quan trọng cuối cùng trong năm của Paramount, hãng phim đang gây tiếng vang với phim sử thi - lịch sử Gladiator II của đạo diễn Ridley Scott.

Sonic the Hedgehog là thương hiệu phim chuyển thể từ trò chơi điện tử ăn khách cùng tên của hãng Sega, kể về hành trình khám phá tình bạn, lòng dũng cảm của chú nhím xanh Sonic, nhân vật sở hữu siêu tốc độ. Phần đầu ra mắt khán giả năm 2020 thu 58 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần trước khi dịch Covid-19 ập đến, phần 2 chiếu năm 2022 thu 72,1 triệu USD, do đó phần 3 này được kỳ vọng sẽ làm nên "cú nổ" tiếp theo trong sê ri.

Phần 3, đồng thời cũng là phần cuối cùng của thương hiệu, giới thiệu nhân vật mới là Shadow do tài tử Keanu Reeves lồng tiếng, được ác nhân Robotnik (Jim Carrey) tạo ra để hạ gục Sonic (Ben Schwartz lồng tiếng).

"Bom tấn" Mufasa: The Lion King là phim "đinh" của "ông lớn" Disney cuối năm nay ẢNH: DISNEY

Mufasa: The Lion King là đối thủ đáng gờm của Sonic the Hedgehog 3 tại phòng vé cuối tháng tới, ngay trước thềm Giáng sinh (25.12) và năm mới. Phim dự kiến ra rạp ngày 20.12, trùng với lịch chiếu của Sonic the Hedgehog 3. Phần phim tiền truyện này của bộ phim The Lion King (2019) được dự đoán sẽ thu 50 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần ra rạp, con số không quá ấn tượng nếu so với Sonic the Hedgehog 3 hay với chính phần phim tiền nhiệm. Song, cũng theo giới quan sát, dự án hứa hẹn sẽ có đời sống riêng vì phần phim trước đó thu 191,8 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần khi xuất xưởng, doanh thu toàn cầu sau khi kết thúc thời gian chiếu tại rạp là trên 1,65 tỉ USD.

Phim Mufasa: The Lion King sẽ mở rộng tuyến truyện của bản phim The Lion King thông qua câu chuyện quá khứ của cặp anh em Mufasa và Taka, 2 nhân vật sau này trở thành kẻ thù của nhau. Mufasa được nhận nuôi và sau này trở thành vua sư tử, có con trai là Simba, còn Taka lại chọn con đường riêng đầy thử thách và sau này trở thành Scar hung ác. Bản làm lại (remake) năm 2019 được khen ngợi về kỹ xảo, thành công về thương mại. Ở giải thưởng phim, The Lion King nhận nhiều đề cử, trong đó có đề cử Oscar cho hạng mục Kỹ xảo xuất sắc.