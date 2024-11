Chi tiết 'phi lý' nhưng 'Võ sĩ giác đấu 2' vẫn nhận 'mưa' lời khen

Phim Võ sĩ giác đấu 2 nhận mức chấm 77% trên Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "cà chua tươi". Hàng loạt tờ báo như Empire Magazine, Daily Telegraph, Independent, Financial Times, The Guardian, The Hollywood Reporter dành nhiều mỹ từ cho phim. Có gì trong phần phim mới này khiến các cây bút khen hết lời?

Paul Mescal đóng Lucius Verus - vai "nặng ký" trong Võ sĩ giác đấu 2 ẢNH: PARAMOUNT PICTURES

Ra đời 24 năm sau phần phim đầu tiên, Võ sĩ giác đấu 2 kể về hành trình của người anh hùng Lucius Verus (Paul Mescal đóng), con trai của Maximus (nhân vật chính trong phần đầu). Khi quê nhà bị chiếm đóng và anh bị bắt, bị bán làm nô lệ, Lucius giống như cha mình năm xưa là đứng lên và chiến đấu. Bên cạnh Paul Mescal, ngôi sao 9X đang lên của Hollywood, phim quy tụ dàn sao đình đám như Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Denzel Washington...



Khi thương hiệu sử thi này tái xuất sau quãng thời gian dài, dĩ nhiên giới phê bình lẫn khán giả đại chúng có những kỳ vọng nhất định cho phim. Tờ The New York Post viết: "Sau những tác phẩm "nặng đô" như House of Gucci, Napoleon và The Last Duel, Ridley Scott có một bàn thắng trông thấy với bộ phim gây thích thú là Võ sĩ giác đấu 2 sau quãng thời gian chờ đợi kể từ phần đầu". Tờ này chỉ ra, phim tuy có một số chỗ "vô lý" về mặt sử liệu (ví dụ như có cá mập xuất hiện trong đấu trường La Mã!) nhưng tác phẩm thỏa mãn về yếu tố nghe - nhìn khi cũng như phần đầu, Ridley Scott khai thác cực tốt chất náo nhiệt, bạo lực trong đường dây câu chuyện.

Paul Mescal và Pedro Pascal trong một cảnh hành động trên đấu trường ẢNH: PARAMOUNT PICTURES

Cũng theo tờ này, kể từ phần phim đầu, việc nhìn nhận cách mà vị đạo diễn sinh năm 1937 phối trộn chất bạo lực với chính kịch đã trở nên bình thường, và càng bình thường hơn khi loạt 8 mùa phim truyền hình đình đám Trò chơi vương quyền (Game of Thrones) ra mắt khán giả. Nhưng Võ sĩ giác đấu 2 vẫn đáng xem bởi đạo diễn đóng góp theo một cách khác: tạo nên giá trị điện ảnh qua việc phim nên thưởng thức ở rạp. Nghĩa là, những đấu đá chính trị cũng như những trận chiến đẫm máu trên đấu trường nên được xem dưới màn hình rạp chiếu.

Nhiều ý kiến khen Ridley Scott đã làm rất tốt việc trình hiện những trường đoạn chiến đấu hay đại cảnh quy mô lớn, biến Võ sĩ giác đấu 2 thành một phim sử thi hoành tráng, đầy tính giải trí. Tờ The Guardian lẩy ra một chi tiết "đắt" trong phim: "Scott một lần nữa quay lại với đấu trường, tuy lặp lại nhưng vẫn là sự trình diễn gay cấn và vai của Paul Mescal rất hay. Một phim giải trí... Phần tiếp theo này đáng xem và thực sự choáng ngợp, cảnh đại hí trường thật sự gây ấn tượng về mặt thị giác vì nó không được tạo ra bằng CGI (kỹ xảo) mà bằng mô hình vật lý với những đám đông thật sự". Tạp chí Entertainment Weekly khen: "Với một phim được làm kỹ càng thế này, không thể không giải trí được". BBC viết: "Choáng ngợp và diễn xuất cũng choáng ngợp, Võ sĩ giác đấu 2 là phim bán vé trong năm".

The New York Post chốt hạ: "Võ sĩ giác đấu 2 không có tham vọng gì hơn ngoài việc trở thành một phim hành động - lịch sử để bán vé, nhưng cũng chính tham vọng đó đã khiến phim trở nên hấp dẫn theo cách của nó. Ridley Scott vì thế mà cũng làm phim trở nên dễ xem hơn".

Bên cạnh nhiều lời khen, Võ sĩ giác đấu 2 bị chê "ngớ ngẩn" ẢNH: PARAMOUNT PICTURES

Nhiều ý kiến khác nhận xét không tích cực về phim, có ý kiến cho rằng phim sáo rỗng, vô nghĩa, "đần độn". Times nhận xét Võ sĩ giác đấu 2 là "phần phim gây thất vọng nhất trong 'di sản những phần phim hậu truyện' của chính Ridley Scott kể từ Prometheus". Tờ này viết phim không vượt ra khỏi cái bóng của phần đầu, các nhân vật được xây dựng nửa vời qua sự nỗ lực không đến nơi đến chốn của đạo diễn.

Tại Việt Nam, Võ sĩ giác đấu 2 ra rạp ngày 15.11, còn tại Bắc Mỹ phim chiếu ngày 22.11.