Beyoncé và con gái lồng tiếng phim Mufasa: The Lion King

Mufasa: The Lion King là phim hoạt hình dựa theo kịch bản của Jeff Nathanson, do Walt Disney Pictures và Pastel Productions sản xuất. Đây là phần tiền truyện của phiên bản làm lại The Lion King năm 2019 từ bộ phim gốc năm 1994.



Beyoncé và con gái Blue Ivy Carter PEOPLE

Phần phim năm 1994 mang về 2 tượng vàng Oscar: Kịch bản gốc hay nhất và Bài hát gốc hay nhất cùng doanh thu gần 970 triệu USD, còn phiên bản năm 2019 mang về hơn 1,6 tỉ USD từ doanh thu phòng vé toàn cầu. Nối tiếp thành công đó, Mufasa: The Lion King sẽ đưa người hâm mộ trở lại vương quốc sư tử đầy mê hoặc với câu chuyện hấp dẫn về cha của Simba.

Nội dung phim về sư tử cha Mufasa (Aaron Pierre lồng tiếng) do khỉ Rafiki (John Kani) kể lại cho Kiara (Blue Ivy Carter) - con gái của Simba (Donald Glover) và Nala (Beyoncé). Vai Nala trong phiên bản năm 2019 cũng do Beyoncé đảm nhận. Đặc biệt, Mufasa: The Lion King còn hé lộ mối quan hệ giữa hai anh em Mufasa và Taka (Kelvin Harrison Jr.). Họ từng cùng nhau trưởng thành và trải qua nhiều biến cố trước khi Taka nuôi tham vọng lật đổ anh mình và trở thành nhân vật phản diện Scar.

Cảnh trong phim Mufasa: The Lion King IMDb

Khi chọn Blue Ivy Carter (12 tuổi) lồng tiếng cùng mẹ - Beyoncé (42 tuổi) trong phần tiền truyện, đạo diễn Barry Jenkins nói với People: "Thực sự đáng yêu khi hai mẹ con được làm việc cùng nhau".

Blue Ivy Carter nhiều lần xuất hiện với tư cách là một trong những vũ công phụ họa cho mẹ - danh ca Beyoncé - trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Renaissance World Tour vào mùa hè năm 2023. Trước đó, Blue Ivy Carter đã thể hiện sự tự tin và kỹ năng trình diễn của mình trên sân khấu. Từ những năm mới chập chững biết đi cho đến nay, cô con gái lớn của Beyoncé và JAY-Z đã nhiều lần xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Mufasa: The Lion King dự kiến ra rạp toàn cầu, trong đó có VN từ ngày 20.12.2024.