Giới phê bình nói gì về ‘Mufasa: The Lion King’ khi phim ra mắt ở Mỹ?

Khán giả hào hứng với việc được trở lại thế giới hoang dã vô cùng sống động và cảm xúc của The Lion King (2019). Lần này đạo diễn Barry Jenkins không làm người xem thất vọng.

Cảnh trong phim Mufasa: The Lion King ẢNH: GALAXY

Sau buổi ra mắt Mufasa: The Lion King tại Mỹ hôm 9.12, giới phê bình đã dành nhiều lời khen ngợi, gọi phần tiền truyện được nâng cấp cả về cảm xúc lẫn câu chuyện và hình ảnh.

Jonathan Sim của trang Coming Soon nhận định Mufasa: The Lion King hấp dẫn hơn The Lion King nhờ "biểu cảm khuôn mặt sâu sắc hơn và một câu chuyện độc đáo".

Nhà phê bình Michael J. Lee dành nhiều lời khen cho bộ phim. Anh bình luận: "Mufasa: The Lion King là một phần tiền truyện đẫm máu bất ngờ với hình ảnh và kỹ thuật quay phim tuyệt đẹp. Tiếc là các bài hát không thúc đẩy thêm câu chuyện. Phim ổn với những ai quan tâm đến việc tìm hiểu về nguồn gốc của Mufasa và Taka. Sự hài hước mang lại tiếng cười và giải trí".

Trailer phim Mufasa: The Lion King

"Mufasa: The Lion King là phần tiền truyện hoàn hảo. Phim được chế tác rất đẹp. Các bài hát của Lin-Manuel Miranda và âm nhạc hoàn toàn tuyệt vời", theo cây bút Jazz Tangcay của tờ Variety.

Dempsey Pillot - Tổng biên tập tờ DisInsider - cho rằng "Mufasa: The Lion King thực sự hay! Mọi sự mong đợi của bạn đều được Barry Jenkins thỏa mãn. Một cuộc khám phá về số phận mang màu sắc tôn giáo được ngụy trang khéo léo dưới dạng câu chuyện về nguồn gốc của Mufasa và Scar. Hình ảnh tuyệt đẹp và âm nhạc của Lin-Manuel Miranda không làm chúng ta thất vọng!".

Đoàn phim Mufasa: The Lion King trong buổi chiếu ra mắt ở Mỹ ẢNH: GALAXY

Dana Abercrombie của trang Koalition viết: "Mufasa: The Lion King khiến tôi không nói nên lời. Đây là một câu chuyện xứng đáng được kể lại khiến bạn phải đặt câu hỏi về số phận".

Mufasa: The Lion King (tựa Việt: Mufasa: Vua sư tử) khởi chiếu từ ngày 18.12 tại các rạp trên toàn quốc.