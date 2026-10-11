Sony âm thầm bổ sung tính năng mới cho PlayStation Portal

Theo GameRant, Sony đã bắt đầu triển khai bản cập nhật phần mềm hệ thống 7.3.0 cho PlayStation Portal từ ngày 8.10. Đây là lần thứ hai thiết bị chơi game cầm tay này nhận được bản cập nhật chỉ trong vòng một tháng, cho thấy Sony vẫn đang tích cực hoàn thiện sản phẩm.

Theo ghi chú phát hành chính thức, phiên bản 7.3.0 không chỉ cải thiện hiệu suất và độ ổn định hệ thống mà còn bổ sung một số tính năng thiết thực, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình chơi game.

Thay đổi nổi bật nhất là khả năng bật hoặc tắt âm thanh 3D ngay trong lúc chơi game. Người dùng có thể truy cập mục Settings, chọn System rồi đến 3D Audio để điều chỉnh tính năng theo nhu cầu.

Bản cập nhật mới giúp PlayStation Portal cải thiện trải nghiệm âm thanh 3D, bổ sung tùy chỉnh và tối ưu hiệu suất hệ thống ẢNH: PLAYSTATIONBLOG

Trước đây, khả năng kiểm soát âm thanh 3D trên PlayStation Portal còn hạn chế. Việc bổ sung tùy chọn riêng giúp người chơi chủ động hơn khi sử dụng những trò chơi hỗ trợ công nghệ âm thanh không gian.

Bên cạnh âm thanh, Sony cũng nâng cấp chức năng tìm kiếm trên thiết bị. Kết quả giờ đây được hiển thị theo thời gian thực khi người dùng nhập từ khóa, thay vì phải hoàn tất thao tác mới xem được nội dung tương ứng.

Một cải tiến khác là khả năng quét mã QR để tiếp tục tìm kiếm trên PlayStation Store thông qua ứng dụng PlayStation App hoặc trình duyệt web. Nhờ đó, người dùng có thêm cách chuyển hoạt động tìm kiếm sang điện thoại hoặc thiết bị khác.

Bản cập nhật còn cải thiện hiệu suất, độ ổn định của phần mềm hệ thống, đồng thời điều chỉnh thông báo và khả năng sử dụng tại một số màn hình giao diện.

Việc phát hành phiên bản 7.3.0 diễn ra chỉ khoảng hai tuần sau bản cập nhật trước đó. Trong tháng 9, Sony đã bổ sung những thay đổi liên quan đến quá trình sạc, bao gồm giới hạn dung lượng pin ở mức 80% nhằm hỗ trợ duy trì tuổi thọ pin lâu dài.

Tần suất cập nhật khá sát nhau cũng xuất hiện giữa lúc có những thông tin chưa chính thức về khả năng Sony đang phát triển phiên bản PlayStation Portal sử dụng màn hình OLED. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận kế hoạch ra mắt thiết bị mới và không có bằng chứng cho thấy các bản cập nhật phần mềm gần đây liên quan trực tiếp đến sản phẩm này.

Bản cập nhật 7.3.0 đang được triển khai theo từng đợt. Vì vậy, một số người dùng có thể chưa nhận được thông báo tải xuống ngay lập tức. Trong lúc chờ bản cập nhật xuất hiện, người dùng PlayStation Portal vẫn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường. Các thay đổi mới chủ yếu tập trung vào khả năng tùy chỉnh và thao tác sử dụng, thay vì bổ sung những chức năng chơi game hoàn toàn mới.