Sony muốn biến tay cầm PlayStation thành thiết bị thanh toán không dây

Theo Tomshardware, một bằng sáng chế mới được công bố của Sony mô tả hệ thống cho phép tay cầm PlayStation tiếp nhận thông tin thanh toán khi người dùng chạm thẻ tín dụng hoặc điện thoại vào thiết bị. Thẻ quà tặng cũng nằm trong số các phương thức được hỗ trợ.

Bằng sáng chế mang tên “Video Game Controller-Driven Information Transfer” được Sony nộp từ tháng 3.2025 và công khai ngày 17.9.2026. Tài liệu cho thấy hệ thống có thể sử dụng kết nối NFC hoặc Bluetooth để trao đổi thông tin giữa tay cầm và thiết bị thanh toán.

Bằng sáng chế của Sony minh họa tay cầm PlayStation nhận thẻ quà tặng và kết nối điện thoại để hỗ trợ mua game nhanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DEXERTO

Một hình minh họa trong hồ sơ mô tả TV hiển thị câu hỏi người chơi có muốn mua game hay không, bên cạnh là tay cầm DualSense và điện thoại thông minh. Một ví dụ khác xuất hiện thông báo đã nhận thẻ quà tặng, cho thấy người dùng có thể nạp tiền vào PlayStation Store mà không cần nhập thủ công chuỗi mã dài như hiện nay.

Sony cũng mô tả tình huống người dùng chơi thử game tại cửa hàng hoặc sự kiện, sau đó được đề nghị mua ngay. Khi thẻ hoặc điện thoại được đưa gần tay cầm, máy chơi game sẽ xử lý giao dịch. Tuy nhiên, tài liệu chưa làm rõ người dùng có phải đăng nhập tài khoản PlayStation để hoàn tất việc mua hàng hay không.

Việc hỗ trợ cả NFC và Bluetooth cũng mở ra khả năng điện thoại tham gia vào quá trình thanh toán. Bằng sáng chế không xác nhận cụ thể ứng dụng PlayStation sẽ được sử dụng theo cách nào.

Các hình ảnh trong bằng sáng chế sử dụng máy PS5 và tay cầm DualSense hiện tại. Vì vậy, tài liệu không cung cấp thông tin về thiết kế của một thế hệ máy PlayStation hoặc tay cầm mới.

Quan trọng hơn, việc Sony đăng ký bằng sáng chế không đồng nghĩa tính năng thanh toán trực tiếp bằng tay cầm sẽ xuất hiện trên sản phẩm thương mại. Các hãng công nghệ thường đăng ký nhiều ý tưởng để bảo vệ sở hữu trí tuệ, trong khi chỉ một phần trong số đó được đưa vào sản phẩm thực tế.

Hiện Sony chưa xác nhận kế hoạch triển khai hệ thống này trên PlayStation. Nếu được áp dụng, bằng sáng chế cho thấy hãng đang xem xét cách rút ngắn quá trình mua game, nội dung trong game hoặc nạp tiền bằng thẻ quà tặng, với tay cầm đóng vai trò trung gian tiếp nhận thông tin thanh toán.