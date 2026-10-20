Sony đăng ký bằng sáng chế AI tạo khung hình trước khi GPU xử lý

Theo TechSpot, Sony đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dự đoán và tạo ra khung hình tiếp theo của trò chơi trước khi bộ xử lý đồ họa (GPU) hoàn tất quá trình kết xuất. Công nghệ này được thiết kế để duy trì tốc độ hiển thị ổn định khi phần cứng gặp khó khăn trong việc xử lý hình ảnh.

Điểm khác biệt nằm ở cách hệ thống tạo khung hình. Một số công nghệ tạo khung hình hiện nay cần hai khung hình đã hoàn thành để nội suy hình ảnh trung gian. Quá trình chờ khung hình thứ hai có thể làm tăng độ trễ giữa thao tác của người chơi và hình ảnh hiển thị trên màn hình.

Sơ đồ sáng chế Sony mô tả AI mã hóa khung hình, kết hợp thao tác người chơi để dự đoán hình ảnh tiếp theo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PATENLYZE

Trong khi đó, giải pháp của Sony sử dụng khung hình vừa được GPU xử lý xong để dự đoán khung hình tiếp theo. Hình ảnh do AI tạo ra có thể được đưa đến bộ đệm hiển thị ngay khi GPU vẫn đang kết xuất khung hình mới, thay vì phải chờ quá trình này hoàn tất.

Theo tài liệu sáng chế, Sony sử dụng mô hình AI gồm bộ mã hóa và bộ giải mã được huấn luyện đồng thời. Bộ mã hóa chuyển đổi khung hình thành dạng dữ liệu số cô đọng, sau đó bộ giải mã sử dụng thông tin này để tạo hình ảnh dự đoán.

Hệ thống còn có thể khai thác dữ liệu chuyển động của các đối tượng trên màn hình và tín hiệu đầu vào từ tay cầm chơi game. Nhờ đó, AI có thêm thông tin về hướng di chuyển của vật thể cũng như thao tác vừa được người chơi thực hiện để dự đoán hình ảnh tiếp theo.

Quá trình huấn luyện sử dụng các khung hình liên tiếp trong video. AI dự đoán hình ảnh kế tiếp rồi so sánh với khung hình thực tế để xác định sai số và điều chỉnh mô hình, không cần con người gắn nhãn dữ liệu huấn luyện.

Sony cũng đề cập một phương pháp không sử dụng AI, trong đó các khối điểm ảnh được dịch chuyển dựa trên dữ liệu chuyển động để tạo khung hình tổng hợp.

Tuy nhiên, bằng sáng chế chưa cung cấp số liệu đo hiệu năng, mức giảm độ trễ hoặc chất lượng hình ảnh thực tế. Khả năng tạo khung hình đủ nhanh và chính xác để bù đắp những thời điểm GPU xử lý chậm vẫn cần được kiểm chứng. Tài liệu cũng chưa xác nhận công nghệ sẽ xuất hiện trên thiết bị PlayStation nào.