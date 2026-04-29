Sony tăng giá PlayStation 5

Theo một số nguồn tin, Sony đã chính thức tăng giá bán lẻ của PlayStation 5 (PS5) lên mức 649,99 USD, nhảy vọt 100 USD so với mức giá trước đó. Đây là lần thứ hai Sony tăng giá PS5 kể từ khi ra mắt, và bị đánh giá là "đợt tăng giá rất mạnh tay".

Mức giá mới sẽ được áp dụng từ ngày 1.5.2026 và ảnh hưởng đến toàn khu vực Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam. Trên cửa hàng trực tuyến của Sony Việt Nam, PS5 vẫn để giá hơn 14,7 triệu đồng, nhưng trong tình trạng hết hàng.

Phiên bản tiêu chuẩn không phải là thiết bị duy nhất bị điều chỉnh. Giá bán của PS5 Pro hiện chạm mức cao ngất ngưởng 899,99 USD, đưa dòng phần cứng cao cấp của Sony vào một phân khúc giá ít ai dám nghĩ tới ở thời điểm bắt đầu thế hệ console này.

Sony tăng giá PS5 vì lý do "kinh tế toàn cầu" Ảnh: Phil Barker/Future Publishing/GI

Nhà sản xuất Nhật Bản viện dẫn "bối cảnh kinh tế toàn cầu" là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định trên. Trên thực tế, đây là cách nói chung chung của các tập đoàn nhằm ám chỉ mọi biến động, từ áp lực chuỗi cung ứng cho đến những thay đổi sâu rộng về thuế quan đang tác động mạnh mẽ đến thị trường trong năm 2026.

Đối với cộng đồng game thủ, đây là một thời điểm khó chấp nhận. Việc phải bỏ ra tới 649 USD cho một cỗ máy từng được ra mắt với giá 499 USD là một rào cản lớn, đặc biệt khi đối thủ Nintendo Switch 2 vừa thống trị doanh số phần cứng tại Mỹ trong tháng 3, vượt mặt PS5 cả về số lượng thiết bị bán ra lẫn doanh thu.

Giới quan sát cho rằng Sony đang đánh cược danh sách các tựa game độc quyền và sự trung thành với hệ sinh thái PlayStation sẽ giữ chân được người dùng. Tuy nhiên, mức tăng 100 USD vô tình trao cho các đối thủ cạnh tranh lợi thế "trong bối cảnh kinh tế hiện nay". Dù vậy, trên thị trường hiện tại, cả Microsoft và Nintendo cũng phải điều chỉnh giá bán phần cứng và phụ kiện trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, Valve đã buộc trì hoãn việc công bố giá và lịch giao hàng cho hệ máy Steam Machine sắp ra mắt do ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng thiếu hụt RAM. Chủ tịch Nintendo, ông Shuntaro Furukawa, cũng lên tiếng cảnh báo tình hình hiện tại có thể "gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận" của hãng.