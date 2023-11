Sony tiết lộ doanh số ấn tượng của Spider-Man 2 trong 10 ngày đầu tiên

Theo VGC, Sony cho biết Marvel's Spider-Man 2 đã bán được hơn 5 triệu bản trong 10 ngày đầu tiên ra mắt. Số liệu bán hàng đã được chia sẻ trong báo cáo tài chính mới nhất của công ty, với doanh số bán hàng tính đến ngày 30.10. Spider-Man 2 đã được phát hành cho PlayStation 5 vào ngày 20.10.

Trước đó, Sony đã công bố rằng Spider-Man 2 là trò chơi PlayStation Studios bán chạy nhất trong lịch sử, với 2,5 triệu bản đã được bán ra trên toàn thế giới chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Lần cuối cùng Sony tuyên bố về một trò chơi ‘bán chạy nhất’ khi ra mắt là God of War: Ragnarök, tựa game này được hãng tuyên bố đã bán 5,1 triệu bản trong tuần đầu ra mắt (số liệu trong 24 giờ đầu tiên không được Sony cung cấp).

Trước đó, vào tháng 6.2020, Sony đã công bố rằng The Last of Us Part 2 đã bán được hơn 4 triệu bản trong 3 ngày đầu tiên ra mắt. Và trước đó nữa, kỷ lục này do trò chơi Spider-Man đầu tiên của Insomniac nắm giữ, với 3,3 triệu bản bán ra trong 3 ngày đầu tiên.

Spider-Man 2 được phát hành vào ngày 20.10, trò chơi đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của giới phê bình, khiến nó trở thành một trong những tựa game được đánh giá cao nhất của Insomniac cho đến nay.

Bài đánh giá về Spider-Man 2 của VGC gọi phần tiếp theo này là một trong những trò chơi hay nhất của năm 2023, với miêu tả: "Trải nghiệm cực kỳ thú vị, nhịp độ nhanh, trò chơi sử dụng những gì hay nhất về Spider-Man và thiên hướng hay nhất của Insomniac, để tạo ra các phần trò chơi xuất sắc và kết hợp chúng để tạo thành trò chơi Marvel hay nhất từ trước đến nay".