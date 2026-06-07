SOOBIN cưỡi sư tử, HIEUTHUHAI hóa phi hành gia gây sốt

Tối 6.6, OSUNFEST 2026 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Hiếu Thứ Hai, Soobin Hoàng Sơn, Chi Pu, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Pháp Kiều, Phùng Khánh Linh, nhóm UPRIZE...

Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 25.000 khán giả. Ngay từ đầu chương trình, không khí đã trở nên sôi động với sân khấu được dàn dựng quy mô lớn, kết hợp hệ thống LED, laser và hiệu ứng ánh sáng liên tục thay đổi.

Hiếu Thứ Hai, Chi Pu, Soobin Hoàng Sơn... cùng tạo dấu ấn trong đêm nhạc

Một trong những tiết mục nhận được nhiều sự quan tâm là màn xuất hiện của Hiếu Thứ Hai. Nam rapper được đưa xuống sân khấu bằng hệ thống từ độ cao khoảng 6m trong tạo hình phi hành gia. Sự xuất hiện này khiến khu vực khán giả liên tục hò reo.

Hiếu Thứ Hai xuất hiện trong tạo hình phi hành gia, mở màn đêm nhạc bằng loạt ca khúc thuộc album mới ẢNH: BTC

Trong phần biểu diễn, Hiếu Thứ Hai trình diễn nhiều ca khúc thuộc album mới như Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây. Nam rapper cũng liên tục giao lưu với khán giả bằng những câu nói hài hước. Nhiều khoảnh khắc tương tác của anh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội sau chương trình.

Ngoài Hiếu Thứ Hai, các nghệ sĩ trẻ khác cũng mang đến sân khấu những màu sắc riêng. Rhyder xuất hiện trong không gian lấy cảm hứng từ cát và tượng khổng lồ. 'Nữ hoàng bóng tối' Pháp Kiều lựa chọn hình ảnh huyền bí với các hiệu ứng thị giác gợi liên tưởng đến hiện tượng nhật thực. Trong khi đó, Phùng Khánh Linh gây chú ý với concept Búp bê rối cùng những lớp hình ảnh siêu thực trên màn hình LED.

Ở phần giữa chương trình, Chi Pu trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong bộ trang phục nổi bật cùng sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa hồng. Nữ ca sĩ trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc và lần đầu mang bài hát thuộc album mới phát hành lên sân khấu.

Chi Pu gây chú ý với visual nổi bật và lần đầu mang ca khúc thuộc album mới phát hành lên sân khấu ẢNH: BTC

Quang Hùng MasterD tiếp nối đêm nhạc bằng loạt bản hit được phối mới. Nam ca sĩ giữ được sức nóng cho chương trình khi liên tục nhận được sự hưởng ứng từ hàng nghìn khán giả bên dưới sân khấu.

Tâm điểm của đêm diễn thuộc về chương cuối cùng với sự xuất hiện của Soobin Hoàng Sơn. Nam ca sĩ gây bất ngờ khi bước ra trên mô hình sư tử khổng lồ. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả dùng điện thoại ghi hình và nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ đầu tư vào phần nhìn, Soobin Hoàng Sơn còn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc. Nam ca sĩ trình diễn Xin đừng lặng im bên piano trước khi tiếp tục khuấy động sân khấu với các ca khúc quen thuộc. Đáng chú ý, khi đồng hồ điểm 0 giờ, anh ngẫu hứng thể hiện ca khúc Em, tạo nên những khoảnh khắc được khán giả hưởng ứng nhiều nhất đêm nhạc.

Soobin Hoàng Sơn khuấy động hàng chục nghìn khán giả với loạt bản hit trong phần trình diễn cuối chương trình ẢNH: BTC

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đang được yêu thích cùng sân khấu được đầu tư công phu, OSUNFEST 2026 để lại dấu ấn bằng những màn trình diễn đậm tính thị giác. Từ màn đáp xuống sân khấu của Hiếu Thứ Hai đến hình ảnh Soobin Hoàng Sơn cưỡi sư tử khổng lồ, chương trình mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sự kiện.