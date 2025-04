Soobin, Tóc Tiên nhắn nhủ Top 30 'Tân binh toàn năng' trước cuộc đua 'sống còn'

Soobin, SlimV, Tóc Tiên và Kay Trần (từ trái sang) gặp gỡ top 30 Tân binh toàn năng ẢNH: NSX

Sau vòng tuyển chọn gắt gao, dàn thực tập sinh được chọn vào top 30 Tân binh toàn năng có màn gặp gỡ chính thức với bộ ba nhà sản xuất toàn năng Tóc Tiên, Kay Trần và Soobin cùng giám đốc âm nhạc SlimV và đội ngũ chuyên gia đào tạo từ Hàn Quốc trong tập 2 phát sóng tối 27.4.

Ở giai đoạn sống còn (tên gọi mới của Project 100%), các thực tập sinh được xếp thành nhóm B - C - D qua đánh giá từ các chuyên gia đào tạo và nhà sản xuất toàn năng sau vòng casting. Ở vòng chào sân, từng thực tập sinh phải trình diễn solo, thể hiện khả năng hát và trình diễn với bài hát chủ đề Tân binh toàn năng - Show Me do giám đốc đào tạo Hyuk Shin sáng tác.

Top 30 Tân binh toàn năng chính thức bước vào hành trình tập luyện kéo dài hơn 3 tháng. Cuộc đua hiện chỉ có 29 ứng viên cạnh tranh, do 1 thí sinh vắng mặt ẢNH: NSX

Khi gặp gỡ dàn thí sinh, Soobin nhắn nhủ các đàn em phải thật sự quyết tâm dù hành trình phía trước chông gai, thử thách như thế nào. "Tôi tin rằng với những chuyên gia ở đây sẽ giúp các bạn hoàn thành những kỹ năng của mình vì tôi biết rằng các bạn còn thiếu điều gì khi đến với chương trình. Chỉ cần các bạn có sự cầu tiến, ước mơ và sự nghiêm túc trong hành trình này, tôi sẽ hỗ trợ hết mình", "anh tài toàn năng" của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 chia sẻ.

Kay Trần cũng bày tỏ: "Với kinh nghiệm mà mình có được, những gì mà mình đã trải qua, tôi sẽ là một người hỗ trợ hết mình, hết sức cho những người yêu nghề một cách chân thành nhất". Với vai trò là nhà sản xuất toàn năng, nam ca sĩ hy vọng các thực tập sinh hạn chế sự vô tư, thể hiện thái độ tôn trọng mọi người nhiều hơn. Anh nghiêm khắc chỉnh đốn thí sinh Bạch Hồng Cường vì có tư thế, tác phong vô ý nhưng thể hiện sự thiếu tôn trọng với các "tiền bối", chuyên gia tham gia đào tạo. Đây trở thành bài học đầu tiên về tác phong, ứng xử với các thí sinh trong chương trình.

Kay Trần nghiêm khắc nhắc nhở thái độ của thí sinh Bạch Hồng Cường. Tân binh này lập tức xin lỗi, sửa sai, xem đây là một bài học để bản thân thay đổi, rút kinh nghiệm sâu sắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Tân binh toàn năng' chú trọng đến đạo đức và nhân cách

Bên cạnh yêu cầu về kỹ năng và trình độ, các nhà sản xuất, chuyên gia đề cao giá trị đạo đức và thái độ của các thí sinh. Tóc Tiên nhắc nhở dàn thực tập sinh, sốc lại tinh thần trước khi cùng đàn em bước vào hành trình cam go. Quán quân Chị đẹp đạp gió 2024 thẳng thắn chia sẻ rằng những ứng viên có mặt tại vòng này không phải những người giỏi nhất mà là những người phù hợp nhất với tiêu chí của chương trình và lộ trình huấn luyện, đào tạo của đội ngũ sản xuất, chuyên gia.

"Đây không phải cuộc chơi, cuộc vui, các em đến đây để chiến đấu. Các em đừng nghĩ chỉ có những người ở đây là giám khảo mà bất kỳ mọi người xung quanh các em đều là giám khảo, tất cả đều có thể chấm điểm các em", giọng ca 8X nhấn mạnh. Cô cũng khẳng định rằng Tân binh toàn năng không chỉ đi tìm những thực tập sinh tài năng mà còn quan trọng đến đạo đức và nhân cách. "Con người luôn phải sống theo tập thể. Bất kỳ hành vi giao tiếp, hành động vô thức nào đó luôn có thể tạo ra hệ quả trong tương lai mà các bạn sẽ không lường trước được", Tóc Tiên nêu quan điểm.

29 thực tập sinh đang cạnh tranh ở Tân binh toàn năng - giai đoạn sống còn ẢNH: NSX

Bên cạnh đó, hai thực tập sinh là Lê Duy Lân và Trần Văn Phong cũng bị chương trình nhắc nhở vì vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng: không bảo mật kết quả. Đại diện hội đồng giám khảo, giám đốc đào tạo và phát triển Hyuk Shin quyết định trao cơ hội thứ hai cho hai ứng viên này, họ phải thăng cấp trong đợt sát hạch đầu tiên, nếu không sẽ lập tức dừng cuộc chơi.

Ngay sau đó, 29 thực tập sinh bất ngờ bước vào phần thử giọng trước sự đánh giá của các chuyên gia, bắt đầu hành trình rèn luyện, tập luyện liên tục trong 100 ngày. Bên cạnh những giây phút căng thẳng, dàn "tân binh" được sống trong không khí gần gũi và ấm áp tại ký túc xá, thêm gắn kết qua các hoạt động chung.