Sốt xuất huyết hoành hành ở Nam Á

Tại Bangladesh, ít nhất 691 người chết vì sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong khi hơn 138.000 người khác mắc bệnh. Dù chưa hết năm, 2023 đã trở thành năm chết chóc nhất kể từ khi ca sốt xuất huyết đầu tiên được ghi nhận ở Bangladesh năm 2000.



Khoảng 700 ca tử vong vì sốt xuất huyết ở Bangladesh tính từ đầu năm REUTERS

Reuters dẫn lời Giáo sư Kabirul Bashar của Đại học Jahangirnagar (Dhaka), cho biết dịch bệnh diễn biến mạnh do thiếu các biện pháp phòng chống hiệu quả. Ông dự báo sẽ còn có thêm nhiều người mắc bệnh trong tháng 9 nếu giới hữu trách không có giải pháp hợp lý. "Sốt xuất huyết không chỉ là vấn đề cho Dhaka, mà là vấn đề cho cả Bangladesh", ông cảnh báo. Còn Nepal từ đầu năm đến nay ghi nhận 13 trường hợp tử vong và hơn 21.200 ca bệnh ở 75 trong số 77 huyện toàn quốc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định mối đe dọa từ sốt xuất huyết không chỉ giới hạn ở Nam Á mà đang xảy ra trên toàn cầu. Năm 2022, WHO ghi nhận khoảng 4,2 triệu ca bệnh, tăng gấp 8 lần so với năm 2000. Biến đổi khí hậu theo hướng thời tiết ấm lên đang tạo điều kiện cho bệnh dịch lan rộng.