Sốt xuất huyết tăng 3 lần, TP.HCM phát động chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng

Ngày 26.8, tại phường Dĩ An (Bình Dương cũ), Sở Y tế TP.HCM phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng nhằm phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya. Đây là 2 dịch bệnh nguy hiểm có chung tác nhân truyền bệnh là muỗi vằn.

Đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh trên toàn TP.HCM diễn ra đến hết ngày 30.9, với khẩu hiệu: "Không lăng quăng - không muỗi - không có bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya".

Chiến dịch tập trung triển khai diệt lăng quăng định kỳ hằng tuần tại khu dân cư, huy động cộng đồng cùng tham gia xử lý môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại lễ phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng nhằm phòng chống bệnh sốt xuất huyết và Chikungunya ẢNH: L.T

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Huỳnh Minh Chín, nhấn mạnh: Sốt xuất huyết và Chikungunya đều do muỗi vằn truyền bệnh. Phòng bệnh hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống muỗi đốt.

Hiện nay, sốt xuất huyết đã có vắc xin phòng ngừa; trong khi đó, Chikungunya chưa có thuốc đặc trị, cũng chưa có vắc xin.

Từ năm 2011 đến nay, ngành y tế TP.HCM đã chủ động tham mưu UBND các cấp triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, Zika, huy động các sở, ban ngành và cộng đồng dân cư.

Năm 2025, chiến dịch tiếp tục được duy trì, với sự phối hợp giữa Sở Y tế TP.HCM và UBND các phường, xã, đặc khu, tập trung các hoạt động cụ thể. Theo đó, ra quân hằng tuần diệt muỗi, diệt lăng quăng; duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý ổ lăng quăng tại cộng đồng; truyền thông nâng cao nhận thức người dân.

Mục tiêu là biến việc diệt lăng quăng, diệt muỗi thành thói quen trong mỗi hộ gia đình, tạo chuyển biến bền vững trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM.

Tính từ đầu năm 2025 đến hết ngày 17.8, TP.HCM ghi nhận 25.578 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2024 (gần 8.000 ca). Đặc biệt, đã có 15 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ ghi nhận 2 ca.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) dự báo bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do TP.HCM bước vào mùa cao điểm của dịch bệnh này hằng năm.