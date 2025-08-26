Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sốt xuất huyết tăng 3 lần, TP.HCM phát động chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng

Duy Tính
Duy Tính
26/08/2025 16:12 GMT+7

Sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM đang gia tăng, trong khi đó bệnh Chikungunya có nguy cơ xâm nhập, TP.HCM quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống.

Ngày 26.8, tại phường Dĩ An (Bình Dương cũ), Sở Y tế TP.HCM phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng nhằm phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya. Đây là 2 dịch bệnh nguy hiểm có chung tác nhân truyền bệnh là muỗi vằn.

Đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh trên toàn TP.HCM diễn ra đến hết ngày 30.9, với khẩu hiệu: "Không lăng quăng - không muỗi - không có bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya".

Chiến dịch tập trung triển khai diệt lăng quăng định kỳ hằng tuần tại khu dân cư, huy động cộng đồng cùng tham gia xử lý môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Sốt xuất huyết tăng 3 lần, TP.HCM phát động chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại lễ phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng nhằm phòng chống bệnh sốt xuất huyết và Chikungunya

ẢNH: L.T

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Huỳnh Minh Chín, nhấn mạnh: Sốt xuất huyết và Chikungunya đều do muỗi vằn truyền bệnh. Phòng bệnh hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống muỗi đốt.

Hiện nay, sốt xuất huyết đã có vắc xin phòng ngừa; trong khi đó, Chikungunya chưa có thuốc đặc trị, cũng chưa có vắc xin.

Từ năm 2011 đến nay, ngành y tế TP.HCM đã chủ động tham mưu UBND các cấp triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, Zika, huy động các sở, ban ngành và cộng đồng dân cư.

Năm 2025, chiến dịch tiếp tục được duy trì, với sự phối hợp giữa Sở Y tế TP.HCM và UBND các phường, xã, đặc khu, tập trung các hoạt động cụ thể. Theo đó, ra quân hằng tuần diệt muỗi, diệt lăng quăng; duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý ổ lăng quăng tại cộng đồng; truyền thông nâng cao nhận thức người dân.

Mục tiêu là biến việc diệt lăng quăng, diệt muỗi thành thói quen trong mỗi hộ gia đình, tạo chuyển biến bền vững trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM.

Tính từ đầu năm 2025 đến hết ngày 17.8, TP.HCM ghi nhận 25.578 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2024 (gần 8.000 ca). Đặc biệt, đã có 15 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ ghi nhận 2 ca.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) dự báo bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do TP.HCM bước vào mùa cao điểm của dịch bệnh này hằng năm.

Tin liên quan

TP.HCM: 15 ca sốt xuất huyết tử vong, dự báo ca bệnh tiếp tục gia tăng

TP.HCM: 15 ca sốt xuất huyết tử vong, dự báo ca bệnh tiếp tục gia tăng

Số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM liên tục gia tăng, do đó, thành phố triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

Sốt xuất huyết diệt lăng quăng Chikungunya diệt muỗi TP.HCM dịch bệnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận