TP.HCM: 15 ca sốt xuất huyết tử vong, dự báo ca bệnh tiếp tục gia tăng

Ngày 24.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong tuần thứ 33 (từ ngày 11 - 17.8). Theo báo cáo, trong tuần 33, TP.HCM ghi nhận 2.517 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước, trong đó có 1 ca tử vong.

Các địa phương có số ca mắc cao trong tuần cần lưu ý gồm: Thới Hòa, Củ Chi, Tân Hiệp, Bến Cát, An Phú, Bình Dương, Vĩnh Lộc, Tân Khánh, Bình Hưng Hòa, Thuận Giao, Dĩ An, Bà Điểm, Hòa Lợi.

Trong tuần 33, TP.HCM ghi nhận 286 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh tại 88 xã, phường. Thành phố đã giám sát 1.241/8.052 điểm nguy cơ với 1.363 lượt giám sát, trong đó có 38 điểm phát sinh lăng quăng.

Tính từ đầu năm 2025 đến tuần 33, TP.HCM ghi nhận 25.578 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2024 (gần 8.000 ca).

Số ca mắc sốt xuất huyết năm 2025 liên tục gia tăng ẢNH: DUY TÍNH

Theo HCDC, số ca mắc có xu hướng tăng dần, dự báo tiếp tục gia tăng do TP.HCM bước vào mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết hằng năm.

Đặc biệt, đã có 15 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ ghi nhận 2 ca.

Các địa phương cũng đã ban hành 51 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

HCDC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các tuyến.

HCDC đề nghị trạm y tế phường, xã cần tăng cường phối hợp với ban quản lý khu phố để phát hiện, xử lý ca bệnh, dập dịch kịp thời và hiệu quả.

Theo đó, cần điều tra, xác minh ca bệnh trong vòng 24 giờ. Nhập dữ liệu, khoanh vùng ổ dịch đầy đủ trên hệ thống GIS (hệ thống thông tin địa lý). Tăng cường truyền thông phù hợp với nguy cơ từng địa phương. Giám sát các điểm nguy cơ theo hướng dẫn mới của HCDC. Triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya.

Ngoài ra, cơ quan y tế tham mưu chính quyền xử phạt theo Nghị định 117/2020 ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các cá nhân, tổ chức làm phát sinh lăng quăng hoặc không hợp tác xử lý dịch bệnh.

Theo dõi, tiếp nhận và xử lý phản ánh về dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thông qua ứng dụng Y tế trực tuyến, đồng thời giám sát và đánh giá lại hiệu quả xử lý các điểm phản ánh sau khi can thiệp.

Ngành y tế kêu gọi người dân chung tay triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết như diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường khu vực sinh sống, đồng thời tiêm vắc xin phòng bệnh.