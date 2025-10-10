SoundMax ra mắt loa giải trí A-838 dành cho PC

Sau một thời gian tập trung phát triển dòng loa di động với những cải tiến mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn công năng, nay SoundMax đánh dấu sự tái xuất dòng sản phẩm loa 2.1 kênh từng làm nên tên tuổi thương hiệu loa Việt này. SoundMax A-838, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của dòng loa đa phương tiện 2.1 kênh chuyên dùng để kết nối với PC.



SoundMax A-838 hướng tới người dùng máy tính để bàn

Ảnh: CTV



Là đại diện mới nhất của dòng loa 2.1 kênh, SoundMax A-838 đương nhiên được cấu thành gồm 3 “cục” trong đó bên cạnh 2 loa thành phần trái - phải là loa sub đi kèm nhằm tăng cường tối đa chất lượng nốt trầm. Sản phẩm mới trông cứng cáp với thiết kế hình khối góc cạnh và bộ cánh tông màu đen tuyền chủ đạo lịch lãm.

Sự đồng điệu được thể hiện rõ khi cả loa sub và 2 loa thành phần đều được “vẽ” thêm những “đường chỉ” màu xanh lam làm điểm nhấn giúp SoundMax A-838 không quá “thô cứng”. Chi tiết thiết kế này giúp SoundMax A-838 dễ “phối” với nhiều loại hình không gian giải trí.

Nếu so sánh trực tiếp với tiền nhiệm A-828, SoundMax A-838 mang một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Sản phẩm mới không chỉ trông hấp dẫn, hiện đại hơn với “đường chỉ” LED xanh lam trên loa sub, mà còn mang lại sự tiện lợi cho người dùng, đơn giản tối đa quá trình lắp đặt. Cụ thể, đôi loa trái - phải không còn sử dụng kết nối Push Terminal truyền thống mà thay vào đó được nâng cấp lên đầu cắm dạng RCA (bông sen).



Bên cạnh những chuẩn kết nối truyền thống thường thấy như Line-in (RCA), USB (chuẩn A), đầu đọc thẻ SD, mẫu loa đa phương tiện SoundMax A-838 cũng được tích hợp kết nối không dây Bluetooth phiên bản mới nhất. Nói một cách đơn giản là SoundMax A-838 mang lại nhiều lựa chọn nguồn phát nhạc hơn cho người dùng. Loa sub tăng cường cùng một thiết kế tổng thể gọn nhẹ còn giúp SoundMax A-838 thừa sức đánh bật các đối thủ loa di động cùng tầm giá trên thị trường bởi khả năng tái hiện nốt trầm đầy uy lực.

Ngoài ra, với tùy chọn bass/treble độc lập trên SoundMax A-838 khi kết hợp những hiệu ứng EQ còn mang đến nhiều trải nghiệm âm thanh thú vị.



Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm hiện được chào bán với giá 850.000 đồng.