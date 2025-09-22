SoundMax ra mắt loa giải trí đa năng M-3

Tiếp nối thành công của tiền nhiệm SB-208, nay nhà sản xuất loa thương hiệu Việt SoundMax tiếp tục tung ra thị trường một đại diện loa mới không chỉ hướng đến nhu cầu giải trí hằng ngày mà còn có thể là một người bạn đồng hành của giảng viên. Cụ thể, SoundMax M-3 được nhà sản xuất tặng kèm một micro không dây gọn nhẹ, thích hợp cho nhu cầu đứng lớp, trở thành một thiết bị hỗ trợ giảng dạy lý tưởng.

SoundMax M-3 đi kèm với một micro không dây nhỏ gọn

Ảnh: SoundMax



SoundMax M-3 có khả năng chống vấy nước trong khi sử dụng, hay những cơn mưa nhỏ bất ngờ thoáng qua khi bạn đang di chuyển trên đường. Toàn bộ mặt trước loa được phủ một lớp vải màng loa đặc biệt. Thiết kế nguyên khối liền lạc của SoundMax M-3 cùng nắp đậy cao su mềm nhưng chắc chắn bảo vệ tốt sản phẩm khỏi bị vấy nước và bụi bặm theo thời gian.

Ngoài ra, SoundMax M-3 cũng được trang bị dãy đèn LED RGB với 4 kiểu “trình diễn” hiệu ứng ánh sáng trong đó có hiệu ứng tương tự như Equalizer, nhấp nháy theo từng giai điệu. Micro không dây của SoundMax M-3 sử dụng 2 pin AAA có thể dễ dàng tìm mua ở bất kỳ đâu.



SoundMax M-3 chỉ cân nặng 1,3 kg nên khá dễ dàng đem đi mọi nơi. Đôi loa toàn dải công suất 9W mỗi loa bên trong SoundMax M-3 có “nội lực” thực sự khủng so với ngoại hình. Sản phẩm cũng mang đến chất âm trong trẻo, chất lượng âm trầm dễ nghe, tốc độ kết nối/tái kết nối Bluetooth nhanh.

Tại thị trường Việt Nam, SoundMax M-3 đang được bán với giá 890.000 đồng.