    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    SpaceX và Tesla có thể sáp nhập thành siêu tập đoàn?

    SpaceX và Tesla có thể sáp nhập thành siêu tập đoàn?

    La Vi - Bảo Hoàng
    Tỉ phú Elon Musk ủng hộ kế hoạch sáp nhập 2 công ty ngàn tỉ USD do ông lãnh đạo để trở thành siêu tập đoàn công nghệ khổng lồ.

    Tin liên quan

    Tỉ phú Musk: Mỗi trẻ em Mỹ sẽ được tặng 1 cổ phiếu SpaceX

    Tỉ phú Musk: Mỗi trẻ em Mỹ sẽ được tặng 1 cổ phiếu SpaceX

    Tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, cam kết tặng cổ phiếu cho mọi trẻ em ở Mỹ trong năm tới.

    Khám phá thêm chủ đề

    tỉ phú Elon Musk sáp nhập SPACEX Tesla

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận