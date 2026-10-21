SpaceX và Tesla có thể sáp nhập thành siêu tập đoàn?

Tỉ phú Elon Musk ủng hộ kế hoạch sáp nhập 2 công ty ngàn tỉ USD do ông lãnh đạo để trở thành siêu tập đoàn công nghệ khổng lồ.