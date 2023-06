Spider-Man: Across the Spider-Verse: Cú đột phá hè 2023

Đây là phần thứ hai của series hoạt hình Spider-Man, sau khi phần đầu Spider-Man: Into the Spider-Verse "làm mưa làm gió" rạp chiếu toàn cầu năm 2018, thu về đến 384 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ 90 triệu USD.



Các diễn viên Jake Johnson, Hailee Steinfeld và Shameik Moore (từ trái sang) lồng tiếng trong phim Spider-Man: Across the Spider-Verse IMDb

"S Ự MỚI MẺ CHO THỂ LOẠI PHIM SIÊU ANH HÙNG"

Bộ đôi biên kịch, sản xuất phim người Mỹ Christopher Miller, Phil Lord đã quyết tâm kết hợp giữa nghệ thuật và cảm xúc vào Spider-Man: Across the Spider-Verse của hãng Sony Picture. Phim do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K.Thompson đạo diễn với phần lồng tiếng của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi.

Một năm sau các sự kiện của phần phim trước, Miles Morales (hay còn gọi là Người Nhện) đối mặt với một mối đe dọa mới. Thật không may, đó là điều khiến anh phải tương tác với một nhóm Người Nhện mới từ đa vũ trụ. Bộ phim dõi theo hành trình của Miles Morales (do Shameik Moore lồng tiếng), bắt tay vào một nhiệm vụ mới cùng người yêu Gwen Stacy (Hailee Steinfeld lồng tiếng) để cứu Người Nhện trong đa vũ trụ khỏi thảm họa.

Nhà báo Erik Kain viết trên tờ Forbes: "Trước khi xem Spider-Man: Across the Spider-Verse, tôi không chắc mình sẽ khám phá được điều gì mới. Đã 5 năm kể từ khi Spider-Man: Into the Spider-Verse tuyệt vời ra mắt. Nhưng rồi mọi thứ đã hoàn toàn làm tôi kinh ngạc. Tôi như bị thiêu đốt cảm xúc bởi phần tiếp theo này. Khi bộ phim kết thúc và phần danh đề (danh sách những người đóng góp cho một bộ phim) bắt đầu hiện lên, tôi có thể nghe rõ những tiếng sụt sùi trong rạp. Khán giả ồ lên và sau đó vỗ tay vang dội. Thành thật mà nói, đây là một trong những bộ phim siêu anh hùng hay nhất mà tôi từng xem. Không chỉ mang đến sự mới mẻ cho một thể loại phim khá cũ kỹ mà còn cả cách kể chuyện được dàn dựng thật xuất sắc. Tôi nghĩ cốt truyện có thể hơi khó theo dõi đối với trẻ nhỏ, nhưng chúng sẽ thích những pha hành động, hài hước và hoạt hình đậm chất hoang dã, thực sự không giống bất kỳ thứ gì chúng từng xem".

Cây bút Clayton Davis đánh giá trên tờ Variety: "Ai đã từng đấu tranh để sống theo mơ ước của mình trước kỳ vọng của cha mẹ hoặc đã yêu một ai đó quá tuyệt vời nhưng phải vượt qua nhiều thách thức sẽ hiểu được Miles Morales".

Cảnh trong phim Spider-Man: Across the Spider-Verse

X ỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐỀ CỬ O SCAR PHIM HAY NHẤT

Trong Spider-Man: Into the Spider-Verse, Miles Morales buộc phải trở thành siêu anh hùng để thế chỗ trống khi Peter Parker (Chris Pine) ở vũ trụ của cậu bất ngờ qua đời. Tuy nhiên đến Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles buộc phải học cách tự trưởng thành.

Trở thành một siêu anh hùng chưa bao giờ dễ dàng. Phía sau "ánh hào quang" là cuộc sống riêng đầy rối ren. Miles dần xa cách với cha mẹ, cậu luôn mang gánh nặng không thể chia sẻ thân phận thật sự hay trải lòng với bất cứ ai. Chàng Người Nhện trẻ tuổi bắt đầu mắc những sai lầm đầu tiên, có những hiểu lầm, mâu thuẫn với người thân.

Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là bi kịch lớn nhất của một siêu anh hùng khi Miles phải đứng trước lựa chọn giữa cứu một người hay cả thế giới. Từ đây, bộ phim cho người hâm mộ thấy được thế giới đầy đau thương và lý do khiến Spider-Man - một trong những siêu anh hùng chịu nhiều mất mát bậc nhất Marvel - trở nên vĩ đại.

Spider-Man: Across the Spider-Verse đã lập kỷ lục khi mở màn hôm 2.6 ở Bắc Mỹ với doanh thu 120,5 triệu USD, gấp 3 lần Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) với 35,3 triệu USD tuần đầu ra rạp. Thành tích này giúp Spider-Man: Across the Spider-Verse trở thành bom tấn hè có doanh thu mở màn cao nhất năm 2023, vượt qua 118,3 triệu USD của Guardians of the Galaxy Vol.3 cách đây ít lâu. Tại VN, Spider-Man: Across the Spider-Verse (tựa Việt Người Nhện: Du hành Vũ trụ Nhện) thu về xấp xỉ 24 tỉ đồng từ khi khởi chiếu hôm 1.6.

Spider-Man: Across the Spider-Verse mang đến những màn chiến đấu vô cùng hoành tráng và kịch tính. Fan khó mà ngồi yên trên ghế khi chứng kiến hàng loạt phiên bản Spider-Man quen thuộc đối đầu nhau vô cùng hấp dẫn.

Đến thời điểm hiện tại, Spider-Man: Across the Spider-Verse đang có điểm 9.1/10 trên trang IMDb và 97% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Các con số vượt qua phần phim trước đó với mức điểm lần lượt là 8.4/10 và 93%, đồng thời cũng là cao nhất thương hiệu Spider-Man kể từ khi nhân vật Người Nhện bước lên màn ảnh rộng với phiên bản do Tobey Maguire đóng năm 2002.

Giới phê bình cũng dành cho bộ phim nhiều lời khen ngợi. Cây bút Brian Tallerico của trang RogerEbert.com chấm 4/4 sao, viết: "Giống như tác phẩm của một nghệ sĩ trẻ không bị giới hạn bởi biên giới của khung hình, Spider-Man: Across the Spider-Verse tràn ngập những hình ảnh đáng kinh ngạc và ý tưởng hấp dẫn".

Clayton Davis thẳng thắn đề nghị Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ - ban tổ chức lễ trao giải Oscar hằng năm - nên đề cử và trao giải Phim xuất sắc nhất cho Spider-Man: Across the Spider-Verse.