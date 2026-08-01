'Spider-Man: Brand new day' vượt mặt 'Avengers: Endgame', lập kỷ lục doanh thu suất chiếu sớm

Mùa hè 2026 chứng kiến sự bùng nổ trở lại của thị trường điện ảnh toàn cầu sau giai đoạn ngắn trầm lắng. Mới đây, Spider-Man: Brand new day do Tom Holland và Zendaya đóng chính đã chính thức tạo nên một "cơn địa chấn" tại các phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Variety, tác phẩm mới nhất đến từ Marvel Studios đã thu về con số choáng ngợp 72 triệu USD từ các suất chiếu sớm ngày 30.7 tại 4.300 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Kết quả này chính thức thiết lập kỷ lục doanh thu suất chiếu sớm mọi thời đại, vượt qua mốc 60 triệu USD mà Avengers: Endgame đạt được vào năm 2019, tiền đề để bộ phim lập kỷ lục tuần mở màn cao nhất lịch sử với 357,1 triệu USD nội địa và 1,2 tỉ USD toàn cầu.

Cảnh hành động trong phim thu hút khán giả, chất lượng phim đang được các nhà phê bình và khán giả đánh giá cao ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Doanh thu chiếu sớm đã giúp Spider-Man: Brand new day áp đảo hoàn toàn để trở thành phim có doanh thu chiếu sớm lớn nhất trong năm. Trước đó, The Odyssey dẫn đầu năm 2026 với 17,6 triệu USD, theo sau là Toy Story 5 (17,5 triệu USD) và Michael (12,6 triệu USD).

Cả Toy Story 5 lẫn Michael đều đã vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu, trong khi The Odyssey cũng đang trên đường chạm mốc này khi vừa cán mốc 700 triệu USD đầu tuần qua.

Sức hút của Spider-Man: Brand new day

Khởi đầu rực rỡ của Spider-Man: Brand new day dự báo doanh thu tuần mở màn vượt xa con số 195 triệu USD nội địa và 465 triệu USD toàn cầu mà hãng phim từng dự đoán. Ngay cả khi chỉ dừng lại ở mức 195 triệu USD nội địa, bộ phim vẫn nghiễm nhiên lọt vào top 10 màn ra mắt lớn nhất mọi thời đại.

Với kinh phí sản xuất rơi vào khoảng 225 triệu USD, Spider-Man: Brand new day khai thác khía cạnh tâm lý sâu sắc khi Peter Parker (Tom Holland) phải chấp nhận cuộc sống cô độc, cách ly khỏi những người thân yêu trước khi đối mặt với một kẻ thù ẩn mình đầy nguy hiểm.

Phần phim lần này mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời của Peter Parker. Bốn năm sau những sự kiện chấn động trong No way home, Peter giờ đây hoàn toàn đơn độc khi ký ức về anh đã bị xóa sạch khỏi tâm trí của tất cả mọi người. Không còn sự đồng hành của bạn gái MJ hay cậu bạn thân Ned Leed, anh chỉ biết âm thầm khoác lên vai chiếc mặt nạ để bảo vệ thành phố. Cảm giác cô độc và lạc lõng bủa vây khiến Peter rơi vào cuộc khủng hoảng danh tính trầm trọng. Việc mất đi những thiết bị công nghệ tối tân từ Stark Industries càng đẩy anh vào bế tắc khi các siêu năng lực đột ngột biến mất.

Khán giả hoàn toàn bị chinh phục khi Brand new day đang nắm giữ 90% điểm tích cực từ các nhà chuyên môn trên Rotten Tomatoes, cùng 98% điểm đánh giá từ khán giả. Trong bài review trên The Hollywood Reporter, nhà bình luận phim David Rooney đã viết: "Một Tom Holland xuất sắc nhất từ trước đến nay".

Theo Box Office Vietnam, hiện Spider-Man: Brand new day đang dẫn đầu phòng vé, vượt mốc 50 tỉ đồng, áp đảo Conan movie 29 và The Odyssey cả về suất chiếu lẫn lượng vé bán ra.