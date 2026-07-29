Spider-Man nhận 'mưa' lời khen trước ngày khởi chiếu

Ngay sau khi lệnh cấm đăng tải đánh giá được dỡ bỏ, Spider-Man: Brand new day nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Theo People, bộ phim đang đạt 91% đánh giá tích cực trên chuyên trang Rotten Tomatoes, dựa trên những nhận xét đầu tiên từ giới phê bình. Nhiều cây bút cho rằng đây là một trong những phần phim hay nhất về Người nhện kể từ khi Tom Holland đảm nhận vai Peter Parker.

Tờ Deadline đưa tin, đạo diễn Destin Daniel Cretton đã lựa chọn một hướng đi khác so với Spider-Man: No way home. Thay vì dựa nhiều vào yếu tố hoài niệm hay quy tụ dàn nhân vật quen thuộc, bộ phim tập trung khai thác hành trình trưởng thành của Peter Parker sau khi thế giới quên mất danh tính thật của anh.

Tom Holland tiếp tục đảm nhận vai Peter Parker trong Spider-Man: Brand new day, phần phim mới đang nhận nhiều phản hồi tích cực trước ngày ra mắt

Ảnh: Cắt từ trailer phim Spider-Man: Brand new day

Nhiều nhà phê bình đánh giá bộ phim cân bằng tốt giữa hành động, cảm xúc và những khoảnh khắc hài hước đặc trưng của thương hiệu Spider-Man. Màn thể hiện của Tom Holland cũng được khen ngợi khi khắc họa một Peter Parker chín chắn hơn nhưng vẫn giữ được sự gần gũi vốn làm nên sức hút của nhân vật.

Bộ phim mở ra chương mới cho Người nhện

Theo Entertainment Weekly, ê kíp sản xuất nhiều lần khẳng định Spider-Man: Brand new day không đơn thuần là phần phim tiếp theo, mà là chương mở đầu cho hành trình mới của Người nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Chia sẻ với GQ, đạo diễn Destin Daniel Cretton cho biết Spider-Man: Brand new day là "một bộ phim về tầm quan trọng của sự kết nối". Theo ông, hành trình của Peter Parker trong phần phim mới bắt đầu từ sự cô lập sau các biến cố ở Spider-Man: No way home, nhưng điều khán giả theo dõi không chỉ là cuộc chiến với các nhân vật phản diện, mà còn là quá trình nhân vật tìm lại sự kết nối với những người xung quanh. Đạo diễn nhận định câu chuyện này có thể tạo sự đồng cảm vì phản ánh cảm giác mà "nhiều người trong chúng ta đang trải qua".

Một điểm đáng chú ý khác là phần hành động của bộ phim. Theo Times of India, ê kíp đóng thế của ngôi sao võ thuật Thành Long tham gia thực hiện nhiều phân đoạn hành động quan trọng. Sự góp mặt của đội ngũ này được kỳ vọng mang đến phong cách chiến đấu giàu tính thực chiến, kết hợp các động tác võ thuật với những màn đu tơ, nhào lộn đặc trưng của Spider-Man.

Tom Holland cũng dành lời khen cho các diễn viên đóng thế, cho biết quá trình ghi hình các cảnh hành động lần này thử thách hơn nhiều so với trước nhưng mang lại cảm giác chân thực. Nam diễn viên cho rằng việc kết hợp giữa các pha hành động thực tế và kỹ xảo giúp bộ phim trở nên sống động hơn.

Tom Holland và Zendaya tiếp tục đồng hành trong phần phim mới về Người nhện Ảnh: Cắt từ trailer phim Spider-Man: Brand new day

Vượt mặt phim của Châu Tinh Trì tại thị trường Trung Quốc

Không chỉ nhận phản hồi khả quan từ giới chuyên môn, Spider-Man còn ghi nhận tín hiệu tích cực tại thị trường Trung Quốc.

Theo dữ liệu phòng vé từ Maoyan, Spider-Man: Brand new day đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày tại Trung Quốc hôm 28.7, vượt qua Kungfu nữ túc của đạo diễn Châu Tinh Trì. Thành tích này gây chú ý bởi trước đó, tác phẩm của Châu Tinh Trì từng duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé trong 10 ngày liên tiếp và được xem là một trong những phim nổi bật của mùa hè này tại đất nước tỉ dân.

Trước đó, theo Deadline, Kungfu nữ túc có màn khởi đầu ấn tượng với doanh thu khoảng 73,6 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên tại Trung Quốc, trở thành một trong những phim mở màn tốt nhất của mùa hè và đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì trên cương vị đạo diễn sau nhiều năm. Việc Spider-Man: Brand new day nhanh chóng vượt lên trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày được giới quan sát đánh giá là minh chứng cho sức hút bền vững của thương hiệu Spider-Man cũng như sự kỳ vọng của khán giả dành cho chương mới của nhân vật sau thành công vang dội của Spider-Man: No way home.

Với những phản hồi tích cực từ giới phê bình trước ngày phát hành cùng tín hiệu khả quan tại một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, Spider-Man: Brand new day đang có khởi đầu thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì hiệu ứng truyền miệng sau khi chính thức công chiếu, bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bom tấn đáng chú ý nhất của Marvel trong năm 2026.