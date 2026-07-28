Phim có Hoàng Yến Chibi không còn bán được vé, doanh thu chưa tới 1 tỉ đồng

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 14 giờ ngày 28.7, phim điện ảnh Mẹ ơi về nhà chỉ còn 1 suất chiếu và gần như không bán được vé. Hiện tại, doanh thu của tác phẩm hợp tác Việt - Hàn khá khiêm tốn, chưa tới 1 tỉ đồng. Nhiều người cho rằng với con số này, phim đứng trước nguy cơ thua lỗ dù sở hữu dàn diễn viên như Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà.

Có gì trong phim 'Mẹ ơi về nhà'?

Lee Yi Kyung không thể "cứu" được Mẹ ơi về nhà khi ra mắt ở rạp Việt Ảnh: NSX

Mẹ ơi về nhà là dự án tâm lý, chữa lành đánh dấu màn hợp tác giữa điện ảnh Việt - Hàn. Phim xoay quanh nhân vật Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một đứa trẻ mồ côi từng bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước, mang trong lòng nỗi trăn trở sâu sắc về gốc rễ của mình, sau khi mẹ nuôi người Việt là Diễm Hạnh (Minh Hà) qua đời. Trong hành trình đó, anh bất ngờ gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) và họ chọn đồng hành cùng nhau để tìm lại bản ngã, xoa dịu những vết thương lòng của tuổi trẻ.

Dự án này đánh dấu màn tái xuất của Hoàng Yến Chibi sau quãng thời gian im ắng trong lĩnh vực diễn xuất. Để có thể sẵn sàng làm việc cùng ê kíp Hàn Quốc, người đẹp 9X đã dành thời gian trau dồi ngôn ngữ, giúp bản thân tự tin hơn khi nhập vai.

Hoàng Yến Chibi cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chuyên nghiệp của đoàn. Cô kể: “Khi ai đó gặp khó khăn, quên lời thoại hay chưa có được tâm lý tốt, mọi người đều động viên rằng cứ nghỉ một chút rồi làm tiếp”.

Tạo hình của Hoàng Yến Chibi trong phim Ảnh: NSX

Từng được kỳ vọng trước khi ra rạp vì có sự góp mặt của tài tử Cô đi mà lấy chồng tôi, song dự án Mẹ ơi về nhà không có tín hiệu khả quan tại phòng vé. Theo ghi nhận, doanh thu của tác phẩm này không mấy nổi bật, thậm chí bị nhiều dự án khác bỏ xa.

Chính thức giới thiệu đến khán giả Việt từ ngày 10.7 song sau hơn 15 ngày công chiếu, phim có Hoàng Yến Chibi chỉ thu về hơn 977 triệu đồng - một con số khá thấp so với những đối thủ ra mắt cùng thời điểm như Minions & quái vật, Quỷ bắt hồn…

Cũng theo Box Office Vietnam, trong ngày 28.7, phim Conan Movie 29 đang dẫn đầu phòng vé với doanh thu 2,4 tỉ đồng, tương đương với hơn 36.000 vé bán ra. Tác phẩm này hiện thu về hơn 96,6 tỉ đồng tính đến 14 giờ. Trong khi đó, The Odyssey thu hơn 2,1 tỉ đồng ngày 28.7, nâng tổng doanh thu lên hơn 66 tỉ đồng. Các thứ hạng còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Minions & quái vật (485 triệu đồng), Thanh âm vượt đại dương (259 triệu đồng) và Công viên giải thoát (168 triệu đồng).