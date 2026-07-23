Tài tử 'Nữ hoàng nước mắt' tạo 'cơn sốt' mua sắm sau khi tái xuất

Thương hiệu thời trang Philippines BENCH mới đây đã ra mắt bộ sưu tập mới với Kim Soo Hyun là gương mặt đại diện. Đây là chiến dịch quảng cáo đầu tiên của nam diễn viên sau khoảng 1 năm 4 tháng tạm ngừng các hoạt động thương mại, trở thành một trong những cột mốc được công chúng đặc biệt quan tâm.

Kim Soo Hyun bán sạch hàng ngày tái xuất

Sự mong chờ từ người hâm mộ nhanh chóng được phản ánh qua doanh số bán hàng ngay sau khi bộ sưu tập chính thức lên kệ.



Bất chấp những tranh chấp pháp lý chưa đi đến hồi kết, Kim Soo Hyun vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có lượng người hâm mộ đông đảo Ảnh: Reuters

Một trong những sản phẩm nổi bật là chiếc áo khoác denim do Kim Soo Hyun mặc trong bộ ảnh quảng bá. Sản phẩm được đăng bán trên cửa hàng trực tuyến chính thức của BENCH với tên gọi gắn liền với nam diễn viên và nhanh chóng "cháy hàng" ở tất cả các kích cỡ chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Không chỉ riêng mẫu áo khoác, nhiều trang phục khác xuất hiện trong chiến dịch cũng ghi nhận sức mua mạnh mẽ. Hàng loạt kích cỡ nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng khi người tiêu dùng đổ xô đặt mua bộ sưu tập. Diễn biến này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Kim Soo Hyun trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo.

Chiến dịch hợp tác với BENCH đặc biệt thu hút sự chú ý bởi đây là hoạt động quảng bá chính thức đầu tiên của Kim Soo Hyun kể từ khi bắt đầu trở lại làng giải trí. Việc lựa chọn nam diễn viên làm gương mặt đại diện giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đồng thời chuyển hóa sức nóng truyền thông thành doanh số bán hàng. Điều này tiếp tục củng cố vị thế của Kim Soo Hyun như một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực quảng cáo.

Trước đó, vào ngày 14.7, ông Ben Chan, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch BENCH, đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng Kim Soo Hyun trên mạng xã hội cùng dòng chú thích: "Kim Soo Hyun đã trở lại với gia đình BENCH". Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người hâm mộ nhận xét nam diễn viên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, dù trông gầy hơn trước.

Diễn biến scandal của Kim Soo Hyun

Trong khi đó, những diễn biến pháp lý liên quan đến Kim Soo Hyun vẫn tiếp tục được dư luận theo dõi. Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garosero Research Institute, từng bị cáo buộc phát tán thông tin cho rằng Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, gần đây đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố trong tình trạng bị tạm giam.

Bên cạnh đó, các tranh chấp giữa Kim Soo Hyun và một số nhãn hàng từng đệ đơn kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng được cho là đang dần tiến tới quá trình giải quyết.

Phản ứng tích cực dành cho chiến dịch mới của BENCH cho thấy sức hút của Kim Soo Hyun đối với người tiêu dùng vẫn được duy trì sau thời gian dài vắng bóng. Việc nhiều sản phẩm nhanh chóng bán hết cùng sự quan tâm lớn dành cho chiến dịch quảng cáo đầu tiên sau khi tái xuất được xem là tín hiệu tích cực, đánh dấu màn trở lại khá thành công của nam diễn viên tại thị trường Đông Nam Á.