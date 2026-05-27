Tài tử Kim Soo Hyun nói gì khi chủ kênh Hoverlab bị bắt?

Theo Korea JoongAng Daily, ngày 27.5, công ty quản lý Kim Soo Hyun, Gold Medalist phát thông cáo liên quan đến kết quả điều tra vụ việc giữa Kim Soo Hyun và chủ kênh Hoverlab. Bài báo cho biết phía công ty “bày tỏ lòng biết ơn tới cơ quan điều tra vì đã làm sáng tỏ sự thật”.

Trong thông cáo được Korea JoongAng Daily dẫn lại, Gold Medalist nêu: “Các đoạn hội thoại được công bố tại buổi họp báo là nội dung bị chỉnh sửa từ cuộc trò chuyện của bên thứ ba không liên quan đến Kim Soo Hyun”. Công ty đồng thời cho biết “dữ liệu giọng nói của người đã khuất bị nghi được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI”.

Phía công ty quản lý cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi chân thành cảm ơn các cơ quan điều tra đã làm rõ sự thật thông qua cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan”. Theo Gold Medalist, những thông tin sai lệch lan truyền thời gian qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng cũng như hoạt động nghệ thuật của Kim Soo Hyun.

Theo hồ sơ điều tra được truyền thông Hàn Quốc tiếp cận, Kim Se Eui bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến đời tư Kim Soo Hyun thông qua các video và livestream trên YouTube. Nội dung bao gồm cáo buộc nam diễn viên từng hẹn hò cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, cũng như cáo buộc Kim Soo Hyun gây áp lực liên quan khoản nợ khiến nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng tinh thần trước khi qua đời.

Sự việc phản ánh nguy cơ từ việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong việc lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân Ảnh: AP

Kim Soo Hyun đối mặt bê bối lớn nhất sự nghiệp

Trước đó, hồi 31.3.2025, Kim Soo Hyun từng tổ chức họp báo khẩn tại Seoul để bác bỏ các cáo buộc. Nam diễn viên khẳng định anh không thực hiện những hành vi bị cáo buộc. Anh đồng thời thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron, song cho biết mối quan hệ diễn ra vào giai đoạn cô đã trưởng thành.

Theo Korea JoongAng Daily, vụ việc giữa Kim Soo Hyun, gia đình Kim Sae Ron và chủ kênh Hoverlab đã kéo dài khoảng một năm, dẫn đến hàng loạt đơn kiện và phản tố. Trong đó, phía Kim Soo Hyun cáo buộc Kim Se Ui có hành vi theo dõi, đe dọa và phát tán thông tin sai sự thật.

Bài viết dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết: “Các bên đưa ra những tuyên bố đối lập gay gắt, nhưng chúng tôi đang củng cố tính hoàn chỉnh của cuộc điều tra bằng nhiều chứng cứ và lời khai khác nhau”. Người này cho biết thêm cơ quan chức năng sẽ sớm khép lại vụ việc.

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là đoạn ghi âm được chủ kênh Hoverlab công bố trong buổi họp báo hồi tháng 5.2025. Khi đó, phía kênh YouTube này cho rằng đoạn ghi âm chứa cuộc trò chuyện liên quan Kim Sae Ron. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nghi dữ liệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa hoặc thao túng bằng AI.

Scandal kéo dài nhiều tháng qua được cho là ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Kim Soo Hyun. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhiều hợp đồng quảng cáo và dự án liên quan nam diễn viên đã bị xem xét lại sau khi tranh cãi bùng phát. Bộ phim Knock off do Kim Soo Hyun tham gia cũng từng bị Disney+ tạm hoãn phát hành sau khi tranh cãi nổ ra.

Dù vậy, phía Gold Medalist khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý với những cá nhân phát tán thông tin sai lệch hoặc gây tổn hại danh dự nghệ sĩ. Công ty cũng nhắc lại phát biểu trước đây của Kim Soo Hyun rằng anh sẽ chứng minh sự thật thông qua các thủ tục pháp lý.