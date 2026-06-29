‘Spider-Man: Brand New Day’ lập kỷ lục nửa tỉ lượt xem trailer 2

Sau khi đoạn trailer đầu tiên đi vào lịch sử điện ảnh với tư cách là trailer phim đầu tiên vượt mốc 1 tỉ lượt xem, phần phim tiếp theo về Người nhện mang tên Spider-Man: Brand New Day lại tiếp tục khẳng định vị thế "vua phòng vé" tương lai khi trailer thứ hai chính thức thiết lập kỷ lục lượt xem cao thứ hai mọi thời đại.

Theo báo cáo số liệu từ Deadline, đoạn trailer thứ hai của bom tấn Spider-Man: Brand New Day đã tạo nên một "cú nổ" truyền thông khi cán mốc 590,8 triệu lượt xem chỉ trong tuần đầu tiên phát hành. Thành tích ngoạn mục này giúp tác phẩm chính thức sở hữu đợt ra mắt trailer lớn thứ hai trong lịch sử điện ảnh toàn cầu. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là cái tên duy nhất đang xếp trên kỷ lục này không ai khác chính là đoạn trailer đầu tiên của chính bộ phim này. Trước đó, trailer 1 đã làm nên điều không tưởng khi trở thành trailer phim điện ảnh đầu tiên cán mốc 1 tỉ lượt xem toàn cầu chỉ sau vỏn vẹn 4 ngày ra mắt. Việc một tác phẩm điện ảnh đồng thời nắm giữ cả vị trí top 1 và top 2 về lượt xem trailer toàn cầu trước khi ra rạp là một hiện tượng độc nhất vô nhị từ trước đến nay.

Đoạn trailer thứ hai được tung ra vào ngày 17.6, trùng với thời điểm các hệ thống rạp tại Mỹ chính thức mở cổng bán vé sớm. Ngay lập tức, theo Box Office lượng vé đặt trước của phim đã tăng vọt, thiết lập kỷ lục doanh thu ngày đầu tiên cao nhất tại thị trường Mỹ trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tom Holland trở lại vai Người nhện, tái hợp cùng Zendaya và Jacob Batalon. Đánh dấu lần thứ tư Tom Holland đảm nhận vai chính trong loạt phim riêng về Spider-Man ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Cơn sốt vé toàn cầu và chương mới đầy thử thách của Peter Parker

Đáng chú ý là Brand New Day ra mắt hơn 4 năm sau khi No Way Home được phát hành. Hai cây bút kỳ cựu của Marvel là Erik Sommers và Chris McKenna trở lại với vai trò biên kịch, cùng với sự tham gia của Justin Kuritzkes. Theo The Hollywood Reporter, bộ phim đã phải thay đổi lịch trình bấm máy. Việc lùi lịch sản xuất của Spider-Man: Brand New Day thực chất đã “cứu” bộ phim này. Khoảng thời gian trì hoãn đó đã giúp kịch bản của phim được hoàn thiện tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện để Sony và Marvel mời Destin Daniel Cretton đảm nhận vai trò đạo diễn.

Về mặt nội dung, bộ phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn sẽ lấy bối cảnh 4 năm sau những sự kiện chấn động của Spider-Man: No Way Home. Giờ đây, Peter Parker (do Tom Holland thủ vai) đã trưởng thành, sống hoàn toàn cô độc trong một thế giới mà không một ai kể cả những người bạn thân yêu nhất như MJ (Zendaya) hay Ned (Jacob Batalon) còn nhớ đến sự tồn tại của anh. Đoạn trailer mới cũng hé lộ sâu hơn về cuộc sống chiến đấu với tội phạm toàn thời gian của "Người nhện", những áp lực tâm lý đè nặng khi chứng kiến bạn bè cũ bước tiếp cuộc đời mới mà không có mình. Sự căng thẳng tột cùng này vô tình kích hoạt một bước tiến hóa bất ngờ về thể chất và siêu năng lực của Peter, đồng thời đưa anh đối mặt với những hiểm họa nguy hiểm, bao gồm sự xuất hiện đầy kịch tính của người khổng lồ Hulk và gã ác nhân bí ẩn.

Hiệu ứng bùng nổ từ hai đoạn trailer và lượng vé đặt trước tăng phi mã đang khiến giới quan sát phòng vé Hollywood đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ phim. Hiện tại, hai ngôi sao Tom Holland và Zendaya đã chính thức bắt đầu chiến dịch quảng bá toàn cầu của mình tại các thành phố lớn như Rome và Paris. Siêu phẩm Spider-Man: Brand New Day dự kiến sẽ chính thức đổ bộ và càn quét các rạp chiếu toàn cầu từ ngày 31.7.