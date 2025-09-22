Tom Holland gặp chấn thương nghiêm trọng, bom tấn 'Spider-Man 4' dừng quay

Theo The Sun, tai nạn xảy ra với Tom Holland tại Leavesden Studios (Anh), nơi ghi hình bom tấn trị giá 150 triệu bảng.

Tom Holland bị ngã và va đập vào đầu, dẫn đến chấn động não

Trong một cảnh hành động phức tạp, Tom Holland bị ngã và va đập vào đầu, dẫn đến chấn động não. Ngôi sao 28 tuổi được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương, trong khi một nữ diễn viên đóng thế cũng nhập viện sau cùng sự cố. Cha của nam diễn viên, danh hài Dominic Holland, xác nhận tại một sự kiện từ thiện ở London rằng con trai sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục. Xuất hiện cùng vị hôn thê Zendaya tại buổi tiệc này, Holland trông có phần mệt mỏi và rời đi sớm vì cảm thấy không khỏe.

Tài tử Tom Holland gặp chấn thương trong quá trình quay Spider-Man 4 ẢNH: MEGA

Ngay sau tai nạn, Sony Pictures, đơn vị sản xuất cùng Marvel Studios đã lên kế hoạch họp khẩn để bàn về phương án tiếp tục sản xuất. Trước mắt, quá trình quay bị đình trệ và có khả năng kéo dài nhiều tuần. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng lịch phát hành vốn dự kiến ngày 31.7.2026 có thể phải lùi lại. Dù vậy, nguồn tin từ Deadline cho biết Holland hiện chỉ đang nghỉ ngơi "để đề phòng rủi ro" và có thể sớm trở lại phim trường nếu quá trình hồi phục thuận lợi. Tuy nhiên, một số cơ quan tại Anh, trong đó có Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, được cho là có thể mở cuộc điều tra về vụ việc.

Không chỉ đánh dấu màn trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker, Spider-Man: Brand New Day còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như: Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Mark Ruffalo (Hulk) và Jon Bernthal (Punisher). Bên cạnh đó là loạt nhân tố mới như: Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance). Michael Mando cũng tái xuất trong vai phản diện Bọ Cạp, sau lần xuất hiện ngắn ngủi ở Spider-Man: Homecoming (2017).

Spider-Man 4 quy tụ dàn sao khủng phải tạm dừng quay sau sự cố ẢNH: SONY

Đặc biệt, bộ phim lần này không còn do Jon Watts, đạo diễn ba phần phim Người nhện trước đó cầm trịch. Thay vào đó, ghế đạo diễn được giao cho Destin Daniel Cretton, người đứng sau thành công của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới, vừa kế thừa tinh thần cũ vừa mở ra hướng đi khác biệt cho loạt phim.

Sinh năm 1996 tại London (Anh), Tom Holland bén duyên nghệ thuật từ nhỏ với vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical, sau đó ghi dấu với phim The Impossible (2012). Bước ngoặt lớn đến khi anh được Marvel Studios lựa chọn vào vai Spider Man từ năm 2015, lần đầu xuất hiện trong Captain America: Civil War (2016).

Trong suốt gần một thập niên qua, Holland đã "đóng đinh" tên tuổi với hình ảnh "người nhện" trẻ trung, gần gũi và đầy năng lượng. Ngoài ba phần phim riêng (Homecoming, Far From Home, No Way Home), anh còn góp mặt trong nhiều bom tấn MCU khác, trở thành một trong những gương mặt trụ cột của Marvel.