'Người nhện 4' có Tom Holland sẽ ra rạp năm 2026

Phần phim mới nhất trong thương hiệu siêu anh hùng Người nhện là Người nhện 4 (chưa có tên chính thức), có Tom Holland đóng chính vai Peter Parker, ấn định ngày chiếu dự kiến là 24.7.2026. Phim do Destin Daniel Cretton chỉ đạo.

Nam diễn viên sinh năm 1996 cũng vừa xác nhận thông tin này trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mới đây. Anh nói: "Mùa hè tới (năm 2025), chúng tôi sẽ quay phim. Mọi thứ đều tốt, chúng tôi gần đến đó rồi. Tôi vô cùng phấn khích! Không thể chờ đợi thêm được nữa!".

Nam diễn viên Tom Holland trong phim Spider-Man: No Way Home ẢNH: MARVEL

Thông tin trên được nam nghệ sĩ xác nhận không lâu sau khi anh chia sẻ trên Rich Roll Podcast rằng mình đã đọc kịch bản nháp của Người nhện 4 và cho biết ê kíp đang thực hiện các khâu trong quy trình sản xuất phim. Đồng thời anh cũng chia sẻ ê kíp đang tìm hướng phát triển kịch bản sao cho phần 4 "khớp" với diễn biến của các phần trước đó vì kể từ phần 3, sê ri được thực hiện theo ý tưởng đa vũ trụ với sự xuất hiện của nhiều nhân vật từ các dòng thời gian khác nhau.

Ngôi sao sinh năm 1996 xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mới đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tom Holland ghi dấu ấn với khán giả qua 3 phần phim riêng trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel (đều do Jon Watts chỉ đạo) gồm Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và Spider-Man: No Way Home (2021). Trong đó, 2 phần phim Spider-Man: Far From Home đạt doanh thu trên 1,1 tỉ USD toàn cầu và Spider-Man: No Way Home đạt doanh thu trên 1,9 tỉ USD.

Báo chí quốc tế nhận xét năm 2026 là năm bận rộn của Tom Holland, và anh sẽ là "gương mặt phòng vé" khi có 2 phim cùng "chen chân" tại rạp. Phim Avengers: Doomsday (đạo diễn: Joe Russo - Anthony Russo) dự kiến ra rạp ngày 1.5.2026, song chưa xác nhận có anh tham gia hay không; dự án (chưa rõ tên) của đạo diễn Christopher Nolan có anh tham gia diễn xuất sẽ ra rạp ngày 17.7.2026 và Spider-Man 4 ra rạp ngày 24.7.2026. Nếu anh xuất hiện trong Avengers: Doomsday, tờ The Hollywood Reporter nhấn mạnh, "khán giả sẽ thấy Tom Holland ở mọi nơi trong năm 2026".

Lịch chiếu này sát sao về thời điểm. Spider-Man 4 ra rạp chỉ 1 tuần sau phim của Christopher Nolan, và sau 2 tháng kể từ thời điểm Avengers: Doomsday phát hành. Lịch sử phòng vé trước đây ghi nhận Spider-Man: Far From Home ra rạp sau Avengers: Endgame 2 tháng nhưng cuối cùng cả 2 phim đã "thắng lớn" tại phòng vé, không rõ lịch sử có lặp lại trong chính hãng Marvel khi hãng đã công bố lịch chiếu như vậy hay không.

Cả 3 phim này với lịch chiếu dự kiến như thế đều rơi vào thời điểm mùa phim hè nhộn nhịp, nhất là tháng 7 đến tháng 8. Các nguồn tin đều xác nhận cả 3 dự án quan trọng này đều dự kiến ghi hình vào năm 2025.

Có nhiều dự án phim khác của Marvel đã lên lịch chiếu dự kiến vào các ngày 13.2.2026, 6.11.2026, 23.7.2027 và 5.11.2017, song không rõ Tom Holland có tham gia diễn xuất hay không.