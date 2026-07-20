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Kinh tế Ngân hàng

Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Ngày 20.7, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5% và năm 2027 đạt 11%.

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.

Standard Chartered dự báo GDP sẽ đạt 11% trong năm 2027 - Ảnh 1.

Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%

ẢNH: N.Q

Ngoài ra, Standard Chartered đã hạ dự báo lạm phát ở mức 4,4% cho năm 2026 và 3,3% cho năm 2027, cho thấy áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt. Đồng thời, lãi suất điều hành sẽ được duy trì ổn định nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng đồng thời kiểm soát lạm phát.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered, cho biết: "Nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với tăng trưởng vượt kỳ vọng nhờ sự khởi sắc của các ngành sản xuất chế biến chế tạo, dịch vụ và đầu tư, cùng với sự hỗ trợ từ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù những bất ổn toàn cầu và áp lực lạm phát vẫn là các yếu tố cần tiếp tục theo dõi, Việt Nam bước vào nửa cuối năm từ một vị thế vững chắc. Nhu cầu trong nước mạnh mẽ, đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất, cùng với quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra, sẽ góp phần củng cố mô hình tăng trưởng cân bằng và bền vững hơn, qua đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam".

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