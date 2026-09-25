Starbucks sắp đóng cửa thêm 250 cửa hàng, tại sao vậy?

Hãng AP ngày 24.9 đưa tin Starbucks lên kế hoạch đóng cửa 250 cửa hàng ở Bắc Mỹ, chiếm khoảng 1% trong tổng số hơn 18.000 cơ sở khu vực này. Hầu hết các điểm bán này sẽ ngừng hoạt động trước ngày 30.9, thời điểm kết thúc năm tài chính của hãng.

Trong thông báo gửi nhân viên, Giám đốc vận hành (COO) Starbucks Mike Grams giải thích rằng sau khi xem xét kỹ lưỡng các danh mục đầu tư, ban lãnh đạo nhận thấy các điểm bán nêu trên không mang lại kết quả tài chính như kỳ vọng, hoặc không thể cung cấp trải nghiệm mà hãng mong muốn mang lại cho khách hàng và nhân viên.

Một cửa hàng Starbucks tại thành phố Seattle, Mỹ hồi năm 2025 ẢNH: REUTERS

Đây là đợt cắt giảm quy mô lớn thứ hai dưới thời Tổng giám đốc Starbucks Brian Niccol kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2024. Vào tháng 9 năm ngoái, hãng đã đóng cửa 627 cửa hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời sa thải 900 nhân viên khối văn phòng. Hồi tháng 5, thêm 300 nhân sự tiếp tục bị cắt giảm.

Việc đóng cửa dự kiến tiêu tốn của Starbucks khoảng 300 triệu USD chi phí tái cấu trúc. Số tiền này bao gồm 200 triệu USD tiền mặt để chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng trước thời hạn, trả trợ cấp thôi việc cho nhân viên và 100 triệu USD chi phí phi tiền mặt do thanh lý tài sản. Hãng cam kết sẽ thuyên chuyển nhân viên sang các cơ sở khác hoặc hỗ trợ trợ cấp thôi việc thỏa đáng.

Theo tổ chức công đoàn Starbucks Workers United (đại diện cho người lao động tại 700 cửa hàng ở Mỹ), có 20 cửa hàng thuộc công đoàn nằm trong danh sách bị đóng cửa. Tổ chức này tuyên bố sẽ gửi yêu cầu chính thức tới Starbucks để làm rõ thông tin và tiến hành thương lượng cho từng cơ sở bị ảnh hưởng.

Bất chấp việc thu hẹp quy mô, ông Grams khẳng định Starbucks vẫn cam kết phát triển lâu dài tại Bắc Mỹ. Theo đó, hãng đang nâng cấp 1.500 cửa hàng trước ngày 30.9 để mang lại không gian ấm cúng hơn. Ngoài ra, CNBC cho hay Starbucks đã điều chỉnh mục tiêu mở mới trong năm tài chính 2026 xuống còn 440 cửa hàng (so với kế hoạch ban đầu là 600 - 650 điểm bán mới), chủ yếu tập trung mở rộng tại các thị trường quốc tế.