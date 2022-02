Startup tỉ USD của chàng trai mê game

Startup tỉ đô

Năm 2021, cái tên Nguyễn Thành Trung (30 tuổi), chủ nhân tựa game Axie Infinity, đã khuynh đảo giới công nghệ khi dự án khởi nghiệp Sky Mavis của anh cùng 4 người đồng sáng lập đã được định giá tới 3 tỉ USD.

Chia sẻ về game này, Trung cho biết đây là trò chơi có sự kết hợp giữa game và tiền mã hóa, được xây dựng với bối cảnh là một vũ trụ của các thú cưng (được gọi là các Axie). Người chơi sẽ điều khiển đội quân Axie của mình để chiến đấu với những người chơi khác và nhận về phần thưởng. Họ cũng có thể lai tạo các Axie để cho ra đời những nhân vật mới.

Ngoài đồ họa đẹp và gameplay hấp dẫn, cái hay của Axie Infinity đến từ việc trò chơi này được phát triển trên nền tảng blockchain (dữ liệu sẽ được lưu trữ và truyền tải trong các khối thông tin liên kết với nhau bằng mã hóa trên internet). Nhờ vậy, người dùng có thể trao đổi, mua bán các nhân vật, vật phẩm một cách trực tiếp mà không cần thông qua bên nào khác. Công nghệ blockchain đảm bảo cho những giao dịch này được minh bạch và có tính an toàn cao. Axie Infinity cũng là một tựa game sử dụng công nghệ blockchain đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo Trung, điều khiến trò chơi này trở nên đặc biệt và mới lạ, đó là yếu tố chơi để kiếm tiền, vốn rất khác so với những trò chơi truyền thống. Các đồng token trong game (AXS và SLP) đều có thể giao dịch một cách thuận tiện trên các sàn tiền điện tử lớn như Binance, Coinbase…

“Chơi game nhưng vẫn kiếm được tiền, đó là lý do Axie Infinity trở thành một hiện tượng toàn cầu. Hiện Axie Infinity thu hút hàng triệu game thủ từ khắp nơi trên thế giới. Tổng giá trị vốn hóa của dự án đạt đỉnh hơn 9 tỉ USD vào tháng 11.2021. Trong vòng gọi vốn mới đây, Công ty Sky Mavis được định giá 3 tỉ USD”, Trung cho biết.

Từng bỏ học chơi game

Kể về hành trình khởi nghiệp của mình, Trung chia sẻ anh là người thích chơi game, từng bỏ học, quên ăn, quên ngủ vì game. “Mình từng cày game ở quán và bị bố mẹ lôi về đánh và cũng bị quản thúc như bao bạn trẻ nghiện game khác”, anh kể. Tuy nhiên, Trung mê công nghệ từ nhỏ, từ năm lớp 3 anh đã được tiếp xúc và bắt đầu nhen nhóm niềm đam mê của mình với việc lập trình. Lên THPT, anh là học sinh chuyên toán - tin hệ THPT Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội. Thời gian này, do mải mê chơi game nên có lúc kết quả học tập của anh sa sút so với các bạn. Cũng may, với thế mạnh về môn toán - tin, anh được tuyển thẳng vào học ngành kỹ sư phần mềm của Trường ĐH FPT.





Tuy vậy, đến năm thứ 2, do muốn khởi nghiệp, Trung đã nghỉ học. Đây là một quyết định liều lĩnh và gặp phải khá nhiều ngăn cản từ gia đình, bạn bè, nhưng anh vẫn quyết tâm và cùng các cộng sự sáng lập ra Lozi (tiền thân của ứng dụng giao hàng LoShip hiện nay), một trong những startup công nghệ đình đám lúc bấy giờ. Sau khi rời Lozi, anh có thời gian ngắn làm việc tại TrustSocial - nhà cung cấp hồ sơ tín dụng lớn nhất châu Á.

Sau khoảng 3 năm khởi nghiệp, chàng trai trẻ lại quyết định trở lại học tại Trường ĐH FPT và tốt nghiệp năm 2017. Cũng vào thời điểm này, Trung bắt đầu làm quen với game blockchain và quyết tâm khám phá. Đầu năm 2018, anh cho ra đời game Axie Infinity.

Định hình bản thân

Khi bắt đầu với Axie Infinity, Trung đã rủ thêm một số bạn chơi game, trong đó có một bạn từ Mỹ, một bạn từ Na Uy sang Việt Nam sinh sống, khởi nghiệp. Hiện nay, Sky Mavis - công ty mẹ của Axie Infinity - có hơn 100 nhân viên với khoảng 80% là người Việt. Startup này mới đây đã huy động thành công 152 triệu USD trong vòng gọi vốn series B. Ở vòng huy động vốn này, công ty của Trung được định giá 3 tỉ USD. Sky Mavis nhờ vậy trở thành “kỳ lân công nghệ” thứ 3 của người Việt được định giá trên 1 tỉ USD, tiếp bước thành công của VNG và VNPAY trước đó.

Trung cho biết có nhiều người mê game như mình, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra hướng phát triển bản thân thay vì vùi đầu vào game mà quên hết mọi thứ.

Để lan tỏa thông điệp tới các bạn trẻ về kinh nghiệm sống của mình, Trung cho biết: “Game không xấu, nó cũng giúp phát triển trí thông minh và là một loại hình giải trí như bao loại hình khác như: nghe nhạc, xem phim… Game còn được ứng dụng vào các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ở tuổi học sinh, chưa đủ khả năng kiểm soát bản thân thì người chơi game cần có sự đồng hành của bố mẹ. Điều quan trọng là người chơi phải biết điểm dừng”.

Nguyễn Thành Trung hiện đang là ứng viên Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.