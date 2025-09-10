Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Startup Việt: Dám nghĩ, dám làm để bứt phá

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/09/2025 21:22 GMT+7

Khai mạc Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 7, Thứ trưởng Bộ KH-CN khẳng định, khởi nghiệp sáng tạo là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết vấn đề xã hội trong kỷ nguyên số.

Ngày 10.9, tại Quảng Ninh, Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 7 đã khai mạc với chủ đề: "Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số". Sự kiện do Bộ KH-CN phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia tổ chức.

Khởi nghiệp tại việt nam: Dám nghĩ , Dám làm để phát triển bứt phá - Ảnh 1.

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ KH-CN, nhấn mạnh khởi nghiệp sáng tạo là xu thế tất yếu của thời đại

ẢNH: N.H

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ KH-CN, nhấn mạnh khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là động lực quan trọng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời giải quyết những vấn đề bức thiết của xã hội.

Theo ông, để làm được điều đó, cần thay đổi tư duy từ quản lý sang hỗ trợ, từ "không quản được thì cấm" sang "tạo điều kiện để phát triển". Cộng đồng khởi nghiệp phải nuôi dưỡng tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro, dám tiên phong và dám hành động". Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định: "Đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để phát triển phải trở thành kim chỉ nam trong toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp".

Trong khuôn khổ diễn đàn, tỉnh Quảng Ninh đã phát động chương trình "Công cuộc khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn đến năm 2030", kêu gọi sự đồng hành của 10.000 doanh nghiệp. Cùng với đó, nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương. Các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo cũng đã được vinh danh.

Ngoài ra, sự kiện còn diễn ra các hoạt động phong phú như tập huấn chuyên đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tư duy mới cho thời đại số"; triển lãm sản phẩm công nghệ, mô hình khởi nghiệp sáng tạo; xúc tiến đầu tư và giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của nhiều địa phương.

Các tham luận và tọa đàm tại diễn đàn tập trung thảo luận về xu hướng công nghệ mới, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, cũng như các mô hình kết nối nguồn lực toàn cầu. Nhiều đại diện doanh nghiệp và quỹ đầu tư chia sẻ góc nhìn về những lĩnh vực khởi nghiệp giàu tiềm năng tại Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, blockchain, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối, tạo động lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, đưa Quảng Ninh và nhiều địa phương khác trở thành những trung tâm mới trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet đã ra mắt sáng kiến 'Chuyến bay Khởi nghiệp', kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Bộ KH-CN tỉnh Quảng Ninh Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia Bộ khoa học và công nghệ
