Công nghệ Tin tức công nghệ

Startup Việt dùng công nghệ giúp người khuyết tật

Thiên Trường
27/11/2025 12:30 GMT+7

Công nghệ sản xuất, phục hình silicone y tế của startup Việt Nam có thể tái hiện từng nếp nhăn, tĩnh mạch, vân tay, đốt ngón và màu da tùy chỉnh, có thể uốn cong bị động 360 độ, hỗ trợ cầm nắm cơ bản.

"Chúng tôi thấy quá nhiều bệnh nhân trẻ rơi vào trầm cảm vì mất ngón tay. Trong khi đó, sản phẩm phục hình thẩm mỹ nhập khẩu có giá 80 - 150 triệu đồng, chi phí này quá xa vời với người lao động Việt Nam", bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng chia sẻ trong sự kiện ra mắt dòng sản phẩm phục hình thẩm mỹ silicone thụ động của startup TVT Medical.

Theo thông tin từ đội ngũ sáng lập, sau hai năm nghiên cứu, TVT Medical đã đạt được hai bước đột phá lớn: Làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất, nguyên liệu phục hình silicone y tế với độ chi tiết cao: tái hiện từng nếp nhăn, tĩnh mạch, vân tay, đốt ngón và móng tay tự nhiên; màu da tùy chỉnh chính xác, chỉnh sửa miễn phí hằng năm.

TVT Medical công bố phục hình thành công cho hơn 200 bệnh nhân trong giai đoạn thử nghiệm

Đặc biệt, các ngón tay phục hình có thể uốn cong bị động 360 độ, hỗ trợ cầm nắm cơ bản (viết, cầm thìa, cầm bút).

TVT Medical cho biết họ đã thành công trong việc chủ động sản xuất nguyên liệu silicone y tế ngay tại Việt Nam. Ban đầu đội ngũ phải nhập 100% nguyên liệu cao cấp từ Mỹ, sau các nghiên cứu và tối ưu công thức, startup đã tự sản xuất được silicone y tế đạt mức an toàn, độ bền và khả năng tương thích sinh học. 

Việc làm chủ nguồn nguyên liệu nội địa giảm mạnh chi phí, đưa giá bán về chỉ còn 15 - 45 triệu đồng tùy cấp độ phục hình. Giá này được thông báo là thấp hơn 50 - 70% so với sản phẩm ngoại nhập cùng chất lượng.

TVT Medical cho biết, đang hoàn thiện dây chuyền để sản xuất hàng loạt sản phẩm là ngón tay silicone, sẵn sàng cung cấp sản phẩm "bán sẵn" tại nhà thuốc, cơ sở y tế và hướng tới xuất khẩu từ năm 2026. 

"Một bàn tay đẹp giúp người khuyết tật tự tin bắt tay đối tác, tự tin chụp ảnh, sống cuộc đời mình mong muốn. Đó là giá trị lớn nhất chúng tôi theo đuổi", ông Trần Mạnh Hiệp, Giám đốc marketing của TVT Medical chia sẻ. 

