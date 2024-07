Startup Việt mang sáng kiến bảo vệ phương tiện thông minh ra thế giới

Năm 2025, thế giới dự kiến có hơn 470 triệu phương tiện thông minh. Số lượng này kéo theo vấn đề toàn cầu về an ninh mạng. Kể từ năm 2016, các sự cố an ninh mạng ô tô đã tăng 605%. Dự kiến trong năm nay, các cuộc tấn công vào ô tô thông minh sẽ đem đến tổng thiệt hại tới 505 tỉ USD.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS, trình bày sáng kiến của VinCSS tại Đức CTV

Một công ty khởi nghiệp về an ninh mạng tại Việt Nam đã dành nhiều năm để tìm lời giải cho bài toán này. VinCSS được biết đến là công ty đầu tiên của nước ta dấn thân vào lĩnh vực an ninh mạng dành cho phương tiện thông minh. Trong chuỗi sự kiện gần đây tại Đức bao gồm Hội thảo FIDO Munich và Hội nghị Bàn tròn FIDO về Ngành Ô tô, trước hàng trăm lãnh đạo công nghệ toàn cầu, VinCSS đã chia sẻ sáng kiến giúp gia tăng đáng kể an ninh bảo mật cho phương tiện thông minh.

Sáng kiến của VinCSS tận dụng giao thức FIDO Device Onboarding (FDO) được phát triển bởi Liên minh FIDO. FDO sẽ giúp quá trình tích hợp các thiết bị IoT vào ô tô thông minh đơn giản và bảo mật hơn, đảm bảo chỉ những thực thể được xác thực mới có thể tương tác với các thiết bị và phương tiện.

Bằng cách thiết lập một môi trường an toàn, giao thức FDO bảo vệ phần mềm và dữ liệu của phương tiện thông minh khỏi các cuộc tấn công giả mạo hoặc thay đổi trái phép. Nhờ đó, tin tặc không thể giải mã hay cài đặt các phần mềm độc hại, tăng cường tính bảo mật cho toàn bộ chuỗi cung ứng trong suốt vòng đời sản xuất và phân phối, sử dụng phương tiện.

Nhiều năm qua VinCSS được biết đến là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng FDO để giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống. Năm 2022, tại Tokyo, VinCSS giới thiệu những chiếc camera thông minh tích hợp FDO đầu tiên trên thế giới, trở thành công ty đầu tiên thương mại hóa thành công FDO. Một năm sau đó, VinCSS trình diễn thành công bộ giải pháp quản lý đỗ xe thông minh FDO tại Hội nghị Thượng đỉnh FIDO châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2024, tại Đài Bắc, VinCSS trình làng giải pháp triển khai mạng FDO đầu tiên trên thế giới, giúp quá trình triển khai thiết bị mạng được rút ngắn đến 10 lần, thuận tiện và bảo mật hơn.