STEAM for Girls 2025 mở lối để nữ sinh bước vào khoa học xanh

Các phần tranh tài diễn ra buổi chiều, còn lễ trao giải diễn ra vào tối cùng ngày. Hành trình "STEAM for Girls 2025" năm nay với các dự án tập trung vào ba nhóm chủ đề: Kỹ năng xanh, Năng lượng tái tạo và Biến đổi khí hậu. Các nữ sinh tiếp cận vấn đề từ thực tiễn đời sống, chủ động phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp sáng tạo, có tính khả thi. Nhờ đó, những vấn đề mang tính toàn cầu được cụ thể hóa và gắn chặt với bối cảnh cộng đồng mà các em quan sát.

Các thí sinh và thầy cô hướng dẫn tham gia cuộc thi "STEAM Xanh cho nữ sinh 2025"

Tư duy khoa học của nữ sinh trở thành động lực cho những giải pháp xanh

Điểm nổi bật của "STEAM for Girls 2025" nằm ở quá trình các đội thi phát triển ý tưởng thành dự án nghiên cứu có cấu trúc rõ ràng. Từ việc xác định vấn đề thực tiễn, thu thập dữ liệu đến đề xuất và kiểm chứng giải pháp, các nữ sinh thể hiện sự chủ động và tư duy khoa học ngày càng trưởng thành.

Trong quá trình làm việc, các em liên tục trao đổi, phản biện và điều chỉnh hướng tiếp cận để giải pháp vừa chặt chẽ về mặt khoa học, vừa phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều dự án đã tiến hành thử nghiệm hoặc mô phỏng nhằm nâng cao tính thuyết phục và khả năng ứng dụng.

Nữ sinh STEAM for Girls 2025 tranh tài thông qua các dự án về giải pháp xanh cho cộng đồng

Tự tin, chủ động và giàu bản sắc: Góc nhìn nữ giới góp phần định hình những giải pháp STEAM

Phát biểu tại gala trao giải, GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD-ĐT), Trưởng ban tổ chức, đánh giá cao chất lượng các dự án và khẳng định rằng các nữ sinh không chỉ làm chủ kiến thức STEAM mà còn biết kết nối khoa học với đời sống và cộng đồng. Quan trọng hơn, các em đã cho thấy vai trò và bản lĩnh của nữ sinh khi được trao cơ hội và niềm tin trong khoa học.

GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD-ĐT), Trưởng ban tổ chức phát biểu

Bên cạnh năng lực chuyên môn, sự tinh tế trong quan sát và tinh thần hợp tác là điểm chung của các đội thi. Các em phân chia nhiệm vụ rõ ràng, lắng nghe và cùng hướng đến mục tiêu chung, thể hiện bản sắc riêng của nữ sinh trong hoạt động nghiên cứu.

Thầy Christopher Bradley, Phó Tổng giám đốc chuyên môn, Tổng hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Victoria School cho biết điều đáng trân trọng nhất là sự sẵn sàng điều chỉnh giải pháp của các em khi nhận thấy chưa đủ thuyết phục - dấu hiệu của tư duy khoa học trưởng thành. Ông khẳng định Victoria School sẽ tiếp tục đồng hành cùng STEAM for Girls để mở ra những con đường thiết thực giúp nữ sinh tiếp cận khoa học và đóng góp bền vững cho xã hội.

Thầy Christopher Bradley, Phó tổng giám đốc chuyên môn, Tổng hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Victoria School phát biểu

Chung kết 2025: Bức tranh trưởng thành của một thế hệ biết tư duy khoa học và hành động vì cộng đồng

Tại vòng chung kết, các đội trình bày dự án trước hội đồng giám khảo, thể hiện khả năng lập luận khoa học, kết nối dữ liệu và tư duy phản biện. Nhiều nhóm chủ động phân tích hạn chế của mô hình và đề xuất hướng cải thiện để giải pháp sát với thực tế hơn.

Ở góc độ công nghệ, ông Mark Tappin, Phó tổng giám đốc phụ trách công nghệ, Hệ thống Victoria School đánh giá các dự án cho thấy khát vọng đóng góp cho cộng đồng và tinh thần biến ý tưởng thành hành động. Nếu tiếp tục được trao cơ hội đúng lúc, các nữ sinh có thể trở thành lực lượng tạo ra thay đổi trong khoa học và công nghệ.

Chia sẻ về trải nghiệm tham gia cuộc thi, em Phạm Quỳnh Trang Nhung, lớp 6, Victoria School - Riverside, thành viên đội đạt giải nhất, cho biết chương trình không chỉ giúp em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, lắng nghe và tiếp nhận góp ý, mà còn mang đến sự tự tin để các em cùng nhau hoàn thiện ý tưởng và phát triển bản thân.

Một trong ba đội thi giành giải nhất tại chung kết STEAM for Girls 2025

Green STEAM for Girls - STEAM xanh cho nữ sinh" do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD-ĐT) phối hợp cùng UNICEF Việt Nam và Hệ thống giáo dục Victoria School đồng tổ chức. Cuộc thi khẳng định vai trò của giáo dục STEAM trong việc trao quyền cho nữ sinh, giúp các em hình thành tư duy khoa học, bản lĩnh cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình mở ra hành trình mới, tạo nền tảng để nữ sinh tiếp tục theo đuổi khoa học, công nghệ và các sáng kiến phát triển bền vững, hướng tới những thay đổi tích cực cho xã hội. Chung cuộc, 3 đội được trao giải nhất, 6 đội về nhì, 6 đội giải ba.