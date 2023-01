Steam lập kỷ lục về lượng người chơi trực tuyến đồng thời

Theo The Gamer, lượng người chơi trên nền tảng Steam gần đây đã vượt qua mốc 10 triệu người dùng hoạt động đồng thời, con số ‘vô tiền khoáng hậu’ này lần đầu tiên đạt được vào ngày 7.1.2023. Đây là một cột mốc khá quan trọng đối với nền tảng trò chơi PC vốn đã không còn phổ biến trong một thời gian dài.

Con số kỷ lục đã được thiết lập khi người chơi trên khắp thế giới bắt đầu trải nghiệm những trò chơi mà họ đã sở hữu được trong sự kiện khuyến mãi lớn hàng năm Christmas Sale của Steam được tổ chức gần đây. Số lượng người chơi trên nền tảng đã tăng đều đặn, đạt 32 triệu người dùng đăng nhập vào nền tảng những ngày qua.

Sự tăng trưởng của Steam có thể là do nhiều trò chơi miễn phí như Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty: Warzone 2, PUBG: Battlegrounds và Apex Legends nổi tiếng lâu năm. Bên cạnh đó cũng có một số trò chơi trả phí góp phần vào thành công này như Among Us, Grand Theft Auto 5 và Call of Duty: Modern Warfare 2.





Theo trang web theo dõi SteamDB, tổng số người dùng đồng thời trên Steam đã đạt mức cao kỷ lục là 10.016.459 vào ngày 7.1. Điều này đánh dấu lần đầu tiên có một trò chơi đạt mức 10 triệu người chơi tại một thời điểm. Con số đã tiếp tục tăng và dự kiến không dừng lại trong suốt những tuần và tháng tới, ít nhất là dựa trên các mô hình tăng trưởng được ghi nhận trước đó.

Trò chơi phổ biến nhất trên Steam vào thời điểm hiện tại dường như là Elden Ring. Trò chơi nhập vai nổi tiếng này đã giành được nhiều giải thưởng danh giá và gần đây cũng đã được giảm giá lần đầu tiên trên Steam, một động thái thu hút một lượng lớn sự chú ý của các game thủ.