Steven Yeun: Sao Mỹ gốc Hàn được săn đón ở Hollywood

Phải đến thời gian gần đây, sự nghiệp của ngôi sao Steven Yeun mới thực sự nở rộ với hàng loạt tác phẩm hay, anh liên tiếp nhận được những giải thưởng danh giá cho diễn xuất.

Mới đây, báo chí Mỹ cho biết bộ phim lãng mạn, khoa học viễn tưởng Love Me (Sam Zuchero và Andy Zuchero chỉ đạo) có Steven Yeun đóng chung với Kristen Stewart sẽ tham dự Liên hoan phim Sundance 2024. Phim kể về chuyện tình hậu tận thế của một cặp đôi do 2 nghệ sĩ thủ vai.

Steven Yeun được nhận xét là một trong những nhân tố góp phần làm nên thành công của series xác sống The Walking Dead AMC

Love Me là tác phẩm điện ảnh mới nhất mà Steven Yeun đóng. Phim thuộc thể loại khá hiếm trong danh sách phim mà nghệ sĩ này góp mặt. Nam diễn viên có thể "cân" tất cả các dạng vai, như vai tâm lý xã hội trong Minari (2020), vai trong phim khoa học viễn tưởng Okja (2017), Nope (2022), phim kinh dị/ly kỳ Burning (2018), loạt phim truyền hình kinh dị The Walking Dead (2010-2022)... và sắp tới, anh tiếp tục xuất hiện trong dự án khoa học viễn tưởng Mickey 17 do đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho chỉ đạo.

Beef, phim truyền hình trực tuyến chiếu trên Netflix, là tác phẩm tâm lý xã hội, hài đen tiêu biểu có Steven Yeun đóng. Tác phẩm xoáy sâu vào cuộc sống của dân nhập cư gốc Á ở xứ cờ hoa. Trong phim, nam nghệ sĩ hóa thân thành một người đàn ông vô tình bị cuốn vào cuộc chiến dở khóc dở cười, đến mức dở hơi với một người phụ nữ thành đạt, do bạn diễn Ali Wong đóng.

Khi hợp tác với đạo diễn Hàn Quốc, anh cũng tạo ấn tượng với những vai diễn quan trọng. Bên cạnh hợp tác với Bong Joon-ho, anh còn hợp tác với đạo diễn Lee Chang-dong trong phim Burning CGV

Bộ phim truyền hình này vừa đoạt giải Phim truyền hình ngắn tập/Hợp tuyển xuất sắc nhất tại lễ trao giải Emmy lần thứ 75, cả anh và bạn diễn Ali Wong đều nhận tượng vàng hạng mục Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hạng mục này.

Nam nghệ sĩ nhận "mưa giải thưởng" trong mùa giải phim ảnh đang diễn ra. Bên cạnh giải Emmy, anh nhận giải về diễn xuất ở các giải thưởng như Quả cầu vàng, Critics' Choice Television Awards, và còn những giải khác trong năm 2024 mà anh nhận đề cử diễn xuất nhờ phim Beef.

Vào nghề từ năm 2004, đến những năm gần đây, tên tuổi của anh mới thật sự được săn đón ở Hollywood, bởi các công ty phim lớn/độc lập, và được giao vai chính trong những dự án do những nhà làm phim gốc Hàn đảm nhận. Nam nghệ sĩ may mắn khi con đường diễn xuất luôn bằng phẳng. Và cũng may mắn khi gia đình anh luôn ủng hộ con trai.

Steven Yeun vào vai gã trai điên cuồng, tức tối trong phim truyền hình Beef NETFLIX

Nam nghệ sĩ nhận tượng vàng Emmy qua vai diễn trong phim Beef REUTERS

Đời tư của nam nghệ sĩ sinh năm 1983 không scandal. Trong nhiều năm theo nghề, vai diễn của anh thực sự gây chú ý với khán giả và được nhắc đến dù đã qua thời gian dài là vai Glenn Rhee trong The Walking Dead, ra mắt cách nay hơn một thập niên.

Báo chí Mỹ đã viết rất nhiều về chân dung của sao nam này. The New York Times so sánh anh với những sao nam khác cũng gặt hái thành công trên đất Mỹ, như Chân Tử Đan. Và tin tức về anh cũng được báo Hàn chú ý, gần đây nhất là thành công của anh với giải Emmy nhờ phim Beef.

Tính đến nay, Steven Yeun đã góp mặt trên 40 phim lớn nhỏ trải dài đủ mọi thể loại, ngoài ra anh còn lồng tiếng cho game và xuất hiện trong MV ca nhạc. Trong những năm gần đây, vấn đề về người gốc Á nói chung và người Hàn nhập cư nói riêng đang được các nhà làm phim Hollywood chú ý. Và trong làn sóng đó, nhất là ngày càng có nhiều diễn viên Hàn/gốc Hàn xuất hiện trong thị trường phim Hollywood (như Park Seo-joon đóng trong The Marvels), thì Steven Yeun đã trở thành diễn viên gốc Hàn gặt hái nhiều thành công tại Hollywood.