Bộ phim mới nhất của đạo diễn Bong Joon-ho bị dời lịch phát hành

Các nguồn tin thân cận với tờ Variety cho biết, quyết định thay đổi thời điểm phát hành bộ phim khoa học viễn tưởng rất được mong đợi của đạo diễn Bong Joon-ho là để có thêm thời gian hoàn thành dự án - vốn đã bị ảnh hưởng do cuộc đình công kép vào năm ngoái và nhiều thay đổi sản xuất khác.

Đạo diễn Bong Joon-ho G.I.

Sự thay đổi này, tuy vậy, không gây ra nhiều bất ngờ, vì cho đến nay vẫn chưa có trailer chính thức hay các tiết lộ sâu hơn về bộ phim được công bố.

Thay vào đó, phần mới nhất của vũ trụ quái vật Monsterverse - Godzilla x Kong: The New Empire, nối tiếp phần phim Godzilla vs. Kong vào năm 2021 do Warner Bros. và Legendary Entertainment hợp tác sản xuất, sẽ được thúc đẩy ra mắt sớm hơn - vào cuối tháng 3, nhanh hơn 2 tuần so với lịch dự kiến ra rạp trước đó vào ngày 12.4.

Mickey 17 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ra mắt vào năm 2022 của nhà văn Edward Ashton, được nhà xuất bản St. Martin Press mô tả là một tác phẩm kinh dị - tâm lý mang nhiều ảnh hưởng của các tác phẩm nổi tiếng như Người về từ sao hỏa (Andy Weir) và Người chạy xuyên không gian (Blake Crouch).

Nam diễn viên Robert Pattinson sẽ đóng vai chính là một người “có thể bị tiêu hao”, nắm vai trò là cá thể chỉ “dùng một lần” trong chuyến thám hiểm của con người để xâm chiếm một hành tinh băng. Trong thế giới này, mỗi vùng đất thường có một thành viên phi hành đoàn đảm nhận những công việc nguy hiểm nhất, và chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, ký ức của họ được sao lưu và họ sẽ được phục hồi thành cơ thể nhân bản sau khi qua đời.

Trong thời gian qua, hãng Warner Bros. cũng đã ra mắt trailer đầu tiên về bản chuyển thể của Bong Joon-ho vào tháng 12.2022, với cảnh nam diễn viên thức dậy trong một căn phòng kỳ lạ và các thiết bị gắn vào cơ thể. Các chi tiết cốt truyện khác vẫn được giữ kín.

Tác phẩm lần này đánh dấu bước chuyển mình lớn của Pattinson, sau khi đảm nhận vai diễn Bruce Wayne trong phim The Batman của đạo diễn Matt Reeves vào năm 2022. Phần tiếp theo của series này dự kiến được cho ra mắt vào năm sau

Ngoài Pattinson, bộ phim cũng có sự tham gia của những tên tuổi như Naomi Ackie - người đã hóa thân vào vai Whitney Houston trong bộ phim tiểu sử - âm nhạc I Wanna Dance With Somebody ra mắt trong năm 2022, Steven Yeun và 2 ứng cử viên của giải Oscar - Toni Collette và Mark Ruffalo.

Trong đó Steven Yeun cũng từng tham gia bộ phim Okja của Bong Joon-ho, và vừa chiến thắng giải Quả cầu vàng ở hạng mục diễn xuất cho vai diễn trong TV series Beef của hãng A24.

Hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ từ bộ phim mới của Bong Joon-ho Variety

Mickey 17 là bộ phim tiếp theo của Bong Joon-ho sau Ký sinh trùng – tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đồng thời là phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Phim hay nhất tại giải Oscar. Nó cũng trở thành tác phẩm thứ 3 nói tiếng Anh của "quái kiệt" điện ảnh Hàn, sau Okja (2017) và Snowpiercer (2014).

Ngoài việc viết kịch bản và đạo diễn cho Mickey 17, Bong Joon-ho cũng góp mặt vào khâu sản xuất thông qua Công ty Offscreen mà ông đứng đầu. Các nhà sản xuất cũng tham gia vào dự án này bao gồm Dede Gardner và Jeremy Kleiner của Plan B và Dooho Choi của Kate Street Pictures.

Đến nay, thời điểm phát hành chính thức của Mickey 17 vẫn chưa được xác định, tuy nhiên theo giới quan sát thì thời gian đó sẽ không quá dài, khi có nhiều dấu hiệu cho thấy Mickey 17 sẽ tham gia trình chiếu và tranh giải tại Liên hoan phim Cannes diễn ra vào tháng 5 năm nay.