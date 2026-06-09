Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Street Fighter 6 mở đăng ký vòng loại Đông Nam Á tham dự Esports Nations Cup 2026

Tuấn Anh
Tuấn Anh
09/06/2026 21:19 GMT+7

Cơ hội góp mặt tại sân chơi thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia lớn nhất thế giới đã chính thức mở ra với cộng đồng Street Fighter 6 Đông Nam Á. Giải đấu "Đường đến ENC 26: Street Fighter 6 - Đông Nam Á" vừa mở đăng ký nhằm tìm kiếm đại diện xuất sắc nhất khu vực giành quyền tham dự Esports Nations Cup 2026 tại Riyadh (Ả Rập Xê Út).

Thời gian đăng ký tham dự giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 24.6.2026. Vòng loại chính thức khởi tranh từ ngày 2.7.2026 theo hình thức trực tuyến và áp dụng thể thức đối kháng 1v1. Ban tổ chức quy định vận động viên phải từ 13 tuổi trở lên mới đủ điều kiện tham gia. Đối với các tuyển thủ chưa đủ 18 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp để hoàn tất đăng ký thi đấu.

Street Fighter 6 mở đăng ký vòng loại Đông Nam Á giành vé đến ENC 2026

ẢNH: START.GG

Vòng loại Đông Nam Á có quy mô tối đa 512 tuyển thủ. Giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp kép, cho phép các vận động viên vẫn còn cơ hội cạnh tranh sau một lần thất bại. Các trận đấu từ vòng đầu đến trước Top 8 được thi đấu theo thể thức Bo3 (thắng 2 ván trước), trong khi các trận thuộc Top 8 sẽ chuyển sang Bo5 (thắng 3 ván trước) nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn ở giai đoạn quyết định.

Để đảm bảo tính công bằng, ban tổ chức không cho phép sử dụng kiểu điều khiển Dynamic Controls và cấm sử dụng các nhân vật DLC mới phát hành trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày ra mắt chính thức. Ngoài ra, người chiến thắng ở ván đấu trước phải giữ nguyên nhân vật đã sử dụng, trong khi người thua cuộc được quyền thay đổi lựa chọn nhằm tạo thêm chiều sâu chiến thuật cho mỗi màn đối đầu.

Đối với cộng đồng game đối kháng Việt Nam, đây được xem là cơ hội lớn để khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Trong những năm gần đây, Street Fighter 6 đã trở thành một trong những bộ môn đối kháng phát triển nhanh nhất thế giới, đồng thời sở hữu cộng đồng người chơi ngày càng đông đảo tại Đông Nam Á. Việt Nam cũng đang có nhiều tuyển thủ tiềm năng thường xuyên góp mặt tại các giải đấu trong nước và khu vực.

Điểm đặc biệt của ENC 2026 nằm ở thể thức thi đấu hoàn toàn khác biệt so với những giải Street Fighter truyền thống. Thay vì các màn so tài cá nhân, vòng chung kết sẽ áp dụng mô hình 4v4 Team Battle. Mỗi quốc gia sẽ xây dựng đội hình gồm bốn tuyển thủ cùng thi đấu dưới màu cờ sắc áo, đòi hỏi không chỉ kỹ năng cá nhân mà còn cả khả năng phối hợp và chiều sâu lực lượng.

Theo kế hoạch, sẽ có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại vòng chung kết Street Fighter 6 của ENC 2026. Với việc vòng loại Đông Nam Á chỉ một suất tham dự, cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi các cường quốc game đối kháng trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam đều sở hữu những ứng viên đáng gờm.

Vòng loại lần này vì thế không chỉ là cuộc đua giành vé đến Riyadh mà còn là cơ hội để các tuyển thủ Đông Nam Á chứng minh năng lực tại một trong những sân chơi esports cấp đội tuyển quốc gia được mong chờ nhất trong năm 2026.

Tin liên quan

GAM gục ngã trước DCG, LMHT Việt Nam chỉ còn một đại diện tại MSI 2026

GAM gục ngã trước DCG, LMHT Việt Nam chỉ còn một đại diện tại MSI 2026

Thất bại trước Deep Cross Gaming ở trận đấu quyết định của nhánh thua LCP 2026 Split 2 khiến GAM Esports chính thức lỡ hẹn với MSI 2026. Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giờ chỉ còn đặt hy vọng vào Team Secret Whales tại đấu trường quốc tế sắp tới.

Khám phá thêm chủ đề

Street Fighter 6 Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 mở đăng ký vòng loại Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận