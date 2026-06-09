Street Fighter 6 mở đăng ký vòng loại Đông Nam Á tham dự Esports Nations Cup 2026

Thời gian đăng ký tham dự giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 24.6.2026. Vòng loại chính thức khởi tranh từ ngày 2.7.2026 theo hình thức trực tuyến và áp dụng thể thức đối kháng 1v1. Ban tổ chức quy định vận động viên phải từ 13 tuổi trở lên mới đủ điều kiện tham gia. Đối với các tuyển thủ chưa đủ 18 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp để hoàn tất đăng ký thi đấu.

Street Fighter 6 mở đăng ký vòng loại Đông Nam Á giành vé đến ENC 2026 ẢNH: START.GG

Vòng loại Đông Nam Á có quy mô tối đa 512 tuyển thủ. Giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp kép, cho phép các vận động viên vẫn còn cơ hội cạnh tranh sau một lần thất bại. Các trận đấu từ vòng đầu đến trước Top 8 được thi đấu theo thể thức Bo3 (thắng 2 ván trước), trong khi các trận thuộc Top 8 sẽ chuyển sang Bo5 (thắng 3 ván trước) nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn ở giai đoạn quyết định.

Để đảm bảo tính công bằng, ban tổ chức không cho phép sử dụng kiểu điều khiển Dynamic Controls và cấm sử dụng các nhân vật DLC mới phát hành trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày ra mắt chính thức. Ngoài ra, người chiến thắng ở ván đấu trước phải giữ nguyên nhân vật đã sử dụng, trong khi người thua cuộc được quyền thay đổi lựa chọn nhằm tạo thêm chiều sâu chiến thuật cho mỗi màn đối đầu.

Đối với cộng đồng game đối kháng Việt Nam, đây được xem là cơ hội lớn để khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Trong những năm gần đây, Street Fighter 6 đã trở thành một trong những bộ môn đối kháng phát triển nhanh nhất thế giới, đồng thời sở hữu cộng đồng người chơi ngày càng đông đảo tại Đông Nam Á. Việt Nam cũng đang có nhiều tuyển thủ tiềm năng thường xuyên góp mặt tại các giải đấu trong nước và khu vực.

Điểm đặc biệt của ENC 2026 nằm ở thể thức thi đấu hoàn toàn khác biệt so với những giải Street Fighter truyền thống. Thay vì các màn so tài cá nhân, vòng chung kết sẽ áp dụng mô hình 4v4 Team Battle. Mỗi quốc gia sẽ xây dựng đội hình gồm bốn tuyển thủ cùng thi đấu dưới màu cờ sắc áo, đòi hỏi không chỉ kỹ năng cá nhân mà còn cả khả năng phối hợp và chiều sâu lực lượng.

Theo kế hoạch, sẽ có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại vòng chung kết Street Fighter 6 của ENC 2026. Với việc vòng loại Đông Nam Á chỉ một suất tham dự, cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi các cường quốc game đối kháng trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam đều sở hữu những ứng viên đáng gờm.

Vòng loại lần này vì thế không chỉ là cuộc đua giành vé đến Riyadh mà còn là cơ hội để các tuyển thủ Đông Nam Á chứng minh năng lực tại một trong những sân chơi esports cấp đội tuyển quốc gia được mong chờ nhất trong năm 2026.