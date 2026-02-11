Stress cuối năm có khiến dạ dày viêm, loét?

Cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi về Alo bác sĩ nghe, theo ThS-BS.CKI Mai Văn Dũng, chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, với những triệu chứng bạn mô tả, nhiều khả năng dạ dày đang bị ảnh hưởng bởi stress và áp lực công việc kéo dài, tình trạng rất thường gặp vào dịp cuối năm. Trên thực tế, stress không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày.

Áp lực chạy deadline cuối năm

Vì sao stress lại khiến dạ dày dễ đau?

Khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, hệ thần kinh sẽ hoạt động mạnh hơn và làm dạ dày tăng tiết acid nhiều hơn bình thường. Trong khi đó, lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày lại suy yếu, khiến acid dễ tấn công và gây tổn thương niêm mạc. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh có thể bị viêm dạ dày, thậm chí tiến triển thành loét.

Vào giai đoạn cuối năm, nhiều người còn ăn uống thất thường, uống cà phê, rượu bia nhiều hơn, ngủ không đủ giấc. Những yếu tố này cộng lại càng khiến dạ dày "quá tải" và dễ phát bệnh.

Những dấu hiệu nào cho thấy dạ dày đang gặp vấn đề?

Các triệu chứng thường gặp khi dạ dày bị ảnh hưởng bởi stress, bao gồm:

Đau âm ỉ hoặc nóng rát vùng thượng vị

Ợ nóng, ợ chua, cảm giác cồn cào trong bụng

Đầy bụng, khó tiêu, ăn nhanh no

Buồn nôn, nhất là khi căng thẳng hoặc thức khuya

Nhiều người chủ quan cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa tạm thời. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài nhiều ngày, tái đi tái lại hoặc ngày càng nặng hơn, rất có thể dạ dày đã bị viêm hoặc loét.

Nội soi giúp phát hiện sớm những tổn thương tại dạ dày ẢNH: BVCC





Có nên cố chịu đựng rồi đợi hết stress?

Hiện nay, nội soi tiêu hóa là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các tổn thương niêm mạc dạ dày, từ viêm nhẹ đến loét. Tại Phòng khám tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, người bệnh được thăm khám trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, kết hợp hệ thống nội soi OLYMPUS EVIS X1 CV-1500 hiện đại. Công nghệ này giúp quan sát rõ nét đường tiêu hóa, hỗ trợ chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Lời khuyên dành cho người thường xuyên tăng ca, thức khuya

Cuối năm là giai đoạn khó tránh khỏi việc chạy deadline, nhưng đừng để dạ dày trở thành "nạn nhân". Người lao động nên cố gắng ăn uống đúng giờ, hạn chế cà phê, rượu bia, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Khi dạ dày đã lên tiếng, đừng chần chừ thăm khám để bảo vệ sức khỏe lâu dài.