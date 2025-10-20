(S)TRONG Trọng Hiếu bùng nổ trong đêm diễn kỷ niệm 10 năm

Live show kỷ niệm 10 năm của (S)TRONG Trọng Hiếu

Live show của (S)TRONG Trọng Hiếu quy tụ đông đảo người hâm mộ Ảnh: NVCC

Tối 18.10, live show kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của (S)TRONG Trọng Hiếu mang tên (S)TRONG Dị Kiều Show 2025: Giữa những trời sao diễn ra tại TP.HCM, với sự tham dự của ba khách mời đặc biệt gồm Thanh Duy, Cường Seven, NICKY, cùng gia đình, bạn bè và đông đảo khán giả. Chương trình được xây dựng như một hành trình nhìn lại chặng đường âm nhạc của nam ca sĩ. Mở đầu bằng đoạn video kể về chuyến phiêu lưu của chiếc máy bay giấy - biểu tượng cho giấc mơ nghệ thuật của (S)TRONG, sau đó anh xuất hiện cùng vũ đoàn trong ca khúc Thú vị hơn vậy, mở màn cho đêm diễn.

Đáng chú ý, là màn tái hiện sân khấu Vietnam Idol, nơi chàng ca sĩ Việt kiều Đức bắt đầu hành trình âm nhạc cách đây 10 năm. Sân khấu được dàn dựng lại với ban nhạc sống và hiệu ứng hình ảnh, gợi nhắc những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Live show gợi nhắc dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nam ca sĩ 9X bước ra từ chương trình Vietnam Idol Ảnh: NVCC

Các tiết mục kết hợp cùng khách mời Cường Seven, NICKY và Thanh Duy mang nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau. Trong hơn hai giờ, nam ca sĩ 9X hát live toàn bộ, thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và phong cách đa dạng từ ballad đến pop-funk. Ở phần cuối, giọng ca Kho báu giới thiệu phiên bản rock của ca khúc này, đồng thời công bố sẽ phát hành vào 6.11 và ra mắt MV Máy bay giấy do chính anh sáng tác vào 30.10.

(S)TRONG Dị Kiều Show 2025: Giữa những trời sao không chỉ là buổi kỷ niệm, mà còn là dấu mốc đánh dấu giai đoạn mới trong hành trình nghệ thuật của Trọng Hiếu. Sau 10 năm hoạt động, anh vẫn tiếp tục theo đuổi định hướng sáng tạo riêng, chú trọng yếu tố trình diễn và sự kết nối với khán giả. (S)TRONG Trọng Hiếu, tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1992, là quán quân Vietnam Idol 2015. Anh được biết đến với khả năng ca hát và vũ đạo, theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại.