(S)TRONG Trọng Hiếu sau cơn sốt 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Sau hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, cái tên (S)TRONG Trọng Hiếu ngày càng được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến. Tiếp nối thành công đó, nam ca sĩ tiếp tục tạo dấu ấn với bản hit Kho báu, liên tiếp giữ vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng trong nước, tạo nên loạt trào lưu sôi động trên mạng xã hội và thậm chí lan tỏa ra quốc tế. Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, (S)TRONG Trọng Hiếu còn ghi dấu với những khoảnh khắc "triệu view" tại chương trình Gia đình Haha.

(S)TRONG Trọng Hiếu muốn dành nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc, mang đến những ca khúc có thể chạm đến trái tim khán giả ẢNH: NVCC





EP 'Kho báu' của (S)TRONG Trọng Hiếu có gì?

EP Kho báu gồm 5 ca khúc, được sản xuất bởi bộ đôi nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền và TDK. Đặc biệt, (S)TRONG Trọng Hiếu cũng trực tiếp tham gia sáng tác 3 ca khúc, khẳng định dấu ấn cá nhân trong dự án. Đây được xem là sản phẩm trọng điểm, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ca hát của nam ca sĩ.

Sản phẩm âm nhạc lần này của chàng ca sĩ Việt kiều Đức được ví như một "biểu đồ nhịp tim" mang màu sắc Pop R&B và Pop Ballad, khai thác nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Nếu Kho báu tôn vinh hiện tại tươi đẹp và những kỷ niệm hạnh phúc, thì SAD Nhân là "tiền truyện" đầy day dứt trước khi vượt qua đổ vỡ. Trả chìa khóa khắc họa rung động đầu đời chân thành, Có quá trễ kể về sự níu kéo khờ dại, còn Máy bay giấy như lời an ủi dịu dàng, gấp muộn phiền thành chiếc máy bay thả nhẹ lên bầu trời. Song song bản nhạc số, EP còn ra mắt CD vật lý và merchandise chính thức, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Những bản hit quen thuộc như Kho báu, Em là bà nội của anh, Con đường tôi, Rise up, Thú vị hơn vậy… cùng nhiều tiết mục đặc biệt chưa từng công bố sẽ được biểu diễn tại liveshow 10 năm của nam ca sĩ ẢNH: NVCC

Chia sẻ về dự án, (S)TRONG Trọng Hiếu cho biết đây là EP anh vô cùng tâm đắc, bởi chứa đựng những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, không chỉ tình yêu đôi lứa mà còn cả tình thân. Nam ca sĩ 9X tin rằng bất kỳ ai khi lắng nghe cũng sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong từng giai điệu. Anh nói thêm, các ca khúc được viết từ chính trải nghiệm cá nhân, với mong muốn truyền tải thông điệp tích cực: "Ai cũng sẽ trải qua nỗi buồn, nhưng nếu dũng cảm đối diện với sự yếu đuối, điều còn lại chính là sự trân trọng cuộc sống".

Đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát, (S)TRONG Trọng Hiếu khẳng định đây cũng là khởi đầu cho một hành trình mới: "Suốt 10 năm qua, tôi tập trung khẳng định mình như một nghệ sĩ trình diễn. Hiện tại, tôi muốn dành nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc, mang đến những ca khúc có thể chạm đến trái tim khán giả, để họ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và không bao giờ đơn độc. Tôi cũng mang những cảm xúc giống như bạn và tôi luôn ở bên cạnh bạn".

Toàn bộ các ca khúc trong EP sẽ lần đầu tiên được trình diễn tại liveshow kỷ niệm 10 năm sự nghiệp mang tên (S)TRONG "Dị Kiều" Show: Giữa những trời sao, diễn ra vào ngày 18.10 tại TP.HCM.